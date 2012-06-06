Київ і Душанбе зняли проблемні питання щодо вступу Таджикистану до СОТ – Порошенко

Київ і Душанбе зняли проблемні питання у переговорах щодо вступу Таджикистану до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

«Мною найближчим часом буде підписаний протокол, який підтверджує відсутність претензій з боку України щодо вступу Таджикистану до СОТ», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що під час переговорів вдалося досягти домовленості про відкриття ринку Таджикистану для української продукції.

«Ринок Таджикистану було захищено для більшості українських товарів митом від 5 до 15%. Ми відпрацювали протокол доступу на ринки і щодо більшості товарів ці обмеження зняли на взаємній основі», - сказав П.Порошенко.