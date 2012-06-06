Анонс на 7 червня

* Круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку автомобілебудівної галузі України до 2020 року». Організатор - InvestUkraine («Єдине інвестиційне вікно» Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України) за підтримки SigmaBleyzer та участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Будуть презентовані основні положення Концепції Державної цільової програми розвитку легкового автомобілебудування України на період до 2020 року, а також відбудуться виступи та обговорення за участю провідних учасників ринку галузі. Учасники: голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, керівник InvestUkraine Сергій Євтушенко, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Володимир Бандуров, представники Посольств Туреччини та Словаччини, представники Асоціації «Укравтопром», Deloitte, Проекту USAID, Tyco Electronics Ukraine, Peugeot Citroen Ukraine, керівники профільних організації в галузі автомобілебудування України та ін.

* Відбудеться дискусія про нерухомість M2Talks на тему: «3% іпотека - це реально?». Учасники: Лев Парцхаладзе, голова ради директорів Конфедерації будівельників України, Сергій Волков, голова правління ВАТ «Агентства з рефінансування житлових кредитів», Сергій Кафтя, керуючий партнер компанії Akvareli Development Holding, а також представник Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів на тему: «Проведення реформ - нові інвестиційні можливості України». Співголови робочих груп представлять напрацювання і пропозиції щодо вдосконалення умов ведення господарської діяльності в Україні у сфері банківських і фінансових послуг, високих технологій, електронного управління, енергетики, інтелектуальної власності, промислового виробництва, розвитку інфраструктури, сільського господарства.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Кожен будинок Києва повинен мати документально оформлену прибудинкову територію! Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам - прибудинкові території за законом!». Прес-конференція присвячена підсумкам першого в історії Києва пікетування КМДА головами правлінь ОСББ, ЖБК міста Києва проти дій КМДА із земельних та інших питань житлово-комунальної сфери; зобов'язанням КМДА з вирішення поставлених питань. Ініціатор і організатор - громадські організації «Асоціація Територіальна громада», «Союз власників житла Дарниці» та «Союз власників житла Шевченківського району м. Києва» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 407-52-73. www.sdedov.kiev.ua, smdedov@ukr.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Трудовий кодекс - рабська або збалансований?». Учасники: перший заступник міністра праці та соціальної політики України в 2005-2010рр., Провідний експерт Центру Разумкова Розенко, голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак.

* Прес-конференція на тему: "Кампанія з дискредитації України: боротьба за ресурси". Учасники: Євген Копатько, соціолог, засновник групи компаній «Research & Branding Group», Віталій Бала, політичний експерт, директор Агентства моделювання ситуацій, Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду ім. Блейзера.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Найбільший скандал на ринку телереклами: хто і як рахує рейтинги телеканалів Україні та чому цим цифрам не можна вірити?». У чиїх інтересах спотворюється реальна картина глядацьких симпатій до програм телевізійних каналів України? Яка фінансова складова цієї схеми? Хто заробляє на цьому десятки мільйонів доларів? Будуть оприлюднені результати ексклюзивного розслідування, що підтверджують існування злочинної групи, яка тривалий час маніпулює глядацькою аудиторією України, що призвело до істотної зміни рейтингів телевізійних каналів. На підставі даних розслідування було подано заяву до правоохоронних органів. Учасники прес-конференції виступлять із відкритим зверненням до керівників найбільших телевізійних груп України, Індустріального телевізійного комітету, Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення. У прес-конференції візьме участь Рудольф Кірнос, директор телеканалу RU MUSIC (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться прес-брифінг керівництва аеропорту «Бориспіль» та компаній-партнерів проекту Sky Taxi на тему: "Sky Taxi: оновлений аеропорт отримав європейський сервіс таксі". У брифінгу візьмуть участь керівники аеропорту «Бориспіль» і компанії «ОТП Лізинг» (VIP-сектор терміналу «D»).

* Відбудеться акція протесту проти порушення трудових і людських прав працівників, які працюють на об'єктах Євро-2012. Організатор - Коаліція "Соціальний рух".

* Круглий стіл на тему: «Ринок РЕПО: міжнародний досвід та Україна». Організатор - Асоціація «Фондове Партнерство» спільно з Міжнародною Асоціацією ринків капіталу (ICMA) за підтримки НКЦПФР та проекту FinRep/USAID.

* Круглий стіл на тему: "Реформування пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (вихід на пенсію раніше встановленого віку, пенсії за вислугу років, "спеціальні" пенсії, інші пенсійні пільги). Організатор - Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ ім.Птухи спільно з Міністерством соціальної політики України.

* ЮРЛІГА проведе дискусійну панель за участю Дмитра Тевельова "За кавою з головою НКЦБФР" із онлайн трансляцією. Модератор: Микола Стеценко, керуючий партнер ЮФ Авеллум Партнерс. Теми: Проблеми та фактори, що стримують поліпшення інвестиційного клімату в Україні; Розвиток вітчизняного фондового ринку: хто повинен стати його натхненником, стимулятором та ініціатором впровадження нових інструментів - ринок чи НКЦБФР? Підсумки роботи фондового ринку в 2011 р.; Плани та новації-2012: що ще буде зроблено Комісією для розвитку вітчизняного фондового ринку? та ін.

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка пройде селекторна нарада із регіонами країни з питань державної політики у сфері містобудування та реалізації соціальної ініціативи Президента «Доступне житло». Планується підхід до преси.

* Відбудеться економічний форум за участю українських та іноземних експертів. Буде презентовано проект «Нова економіка - нова країна» Партії Наталії Королевської «Україна - Вперед!». Учасники: Наталія Королевська, лідер партії «Україна - Вперед!», Голова Комітету ВРУ з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва; Тібор Драшкович, урядовий комісар державної реформи Угорщини, 2008-2009 рр., міністр юстиції Угорщини, Ігор Бураковський, керівник інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Михайло Хазін, російський економіст, керівник компанії експертного консультування «Неокон»; Євген Ленг, голова правління «Укрзернопромагро», Ігор Уманський, економіст, в.о.міністра фінансів України 2009-2010 рр.; Тарас Кутовий, керуючий директор, керівник представництва "А1" в Україні.

* Державне агентство лісових ресурсів України проведе прес-тур на тему: «Електронний облік деревини запрацював по всій Україні». Учасники: голова Держагентства лісових ресурсів України Віктор Сівець, начальники облуправлінь лісового і мисливського господарства, керівники державних лісогосподарських підприємств. У рамках прес-туру відбудеться презентація програми обліку деревини на нижніх і проміжних складах, ознайомлення з технологічними процесами, практична демонстрація роботи співробітників лісництв із прийому, відпуску та реалізації деревини.

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