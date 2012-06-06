ТОП-10 (6 червня)

Держстат у травні зафіксував дефляцію 0,3%

Ціни виробників промпродукції в травні зросли на 0,2%

На Чиказькій біржі почали торгувати українською пшеницею

В Україні підвищать мита на імпортні автомобілі

Будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні почнеться восени

ФДМУ в січні-травні одержав від приватизації 5,1 млрд грн - 51% річного плану

Загальний фонд держбюджету у січні-травні перевиконано за доходами на 0,6%

Уже зареєстровано 5,1 тис. охочих узяти іпотеку під 3%

Експерт: через затяжне падіння українського ринку акцій інвестори не хочуть укладати угоди

Єврокомісія пропонує нові заходи запобігання банківським кризам

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Держстат у травні зафіксував дефляцію 0,3%

В Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Згідно з повідомленням, основне зниження цін в травні проти квітня відбулося на молоко, сир і яйця — на 7,1% (у травні 2012 до травня 2011 — зростання 5,3%), зокрема молоко подешевшало — на 3,2% (зростання 2,8%), сир твердий і сир — на 1,3% (зростання 7,2%), а яйця — на 32,4% (зростання — 2,8%). Також зафіксовано зниження цін на овочі — на 1,8%(зниження ціна — на 59,3%) і цукор — на 1,5% (зниження цін — на 35,7%).

При цьому минулого місяця зафіксовано зростання цін на фрукти — на 3,7% (зниження цін — 9,1%), на алкогольні напої, тютюнові вироби — на 0,7% (зростання цін — 7,9%), а також фармацевтичну продукцію, медичні товари і устаткування — на 0,5% (зростання цін — 4,3%).

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в цьому році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в квітні цього року проти березня 2012 р. ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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Ціни виробників промпродукції в травні зросли на 0,2%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в травні порівняно з квітнем 2012 року становило 0,2%, з груднем 2011 року – 5%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з травнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 4,3%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в травні знизилися на 1,3%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 2,5%, зокрема, у видобутку нафти - на 6,5%, видобутку, збагаченні та агломерації кам'яного вугілля - на 2,3%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зменшилися на 0,1%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,5%. Найбільше зростання цін (на 4,5%) спостерігалося в хімічному виробництві, на 0,6-0,4% - у виробництві продуктів нафтопереробки, іншої неметалевої мінеральної продукції, гумових і пластмасових виробів. Водночас у виробництві коксу, транспортних засобів і устаткування, обробці деревини і виробництві виробів з неї, текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра і виробів з хутра ціни знизилися на 1,8-0,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 0,6%, зокрема у виробництві масла і тваринних жирів - на 2,8%, напоїв - на 1,3%, хліба і хлібобулочних виробів - на 0,3%, м'ясних продуктів - на 0,2%. При цьому відбулося зниження цін на продукцію (на 2,3-0,4%) у виробництві чаю і кави, цукру, какао, шоколаду і цукристих кондитерських виробів, молочних продуктів.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зниження тарифів на 0,1%, за рахунок здешевлення електроенергії.

Нагадаємо, ціни виробників промпродукції в квітні 2012 року проти березня зросли на 3,7%, проти грудня 2011 року — на 4,8%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.

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На Чиказькій біржі почали торгувати українською пшеницею

Чиказька біржа з 6 червня вводить новий ф'ючерс - пшениця, FOB, Чорне море.

Про це повідомив УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

Розмір контракту складе 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки будуть здійснювати в липні, вересні, грудні, березні і травні. Базовим активом є борошномельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB в п'ять українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Південний та Миколаїв, а також в три російських і один румунський порт.

Експерти позитивно оцінюють цю новацію, зазначаючи, що це дозволить сформувати реальну ціну на українське зерно.

Старший аналітик Dragon Capital Тамара Левченко згодна: позитивний момент в появі нового інструмента полягає в тому, що він зробить ціноутворення прозорішим і зрозумілішим для вітчизняних виробників і трейдерів, а також для аналітиків, що займаються діяльністю сільгоспкомпаній, які торгуються на біржі. Крім того, сільгоспкомпанії (виробники і трейдери) можуть зацікавитися хеджуванням позицій або їх торгівлею, враховуючи відсутність ф'ючерсів на сільгосппродукцію в Україні.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує виробництво зерна в Україні цього року в обсязі 47,2 млн тонн, з яких на експорт можна буде відправити 22-25 млн тонн зерна.

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В Україні підвищать мита на імпортні автомобілі

Міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення мита на імпортні автомобілі, проте документ ще не опубліковано і він не набрав сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив сьогодні на брифінгу.

«Рішення комісією ухвалене, але зараз проводяться відповідні консультації з нашими найбільшими торговими партнерами, по завершенню яких рішення оприлюднять», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що на сьогодні є всі підстави для збільшення мита.

«На сьогодні є всі підстави для того, щоб таким чином захищати ринок в Україні. Чому українські виробники і український ринок повинні бути захищені 6-10% митом, і це когось хвилює, ті виробники в Росії захищені 25% мита і успішно розвивають свою промисловість, і це нікого не хвилює», - сказав П.Порошенко.

Він підкреслив, що в Україні три останні роки істотно скорочується виробництво автомобілів, внаслідок чого втрачено більш як 12 тисяч робочих місць, різко зростає частка продукції іноземного виробництва.

«До речі, частка імпортних автомобілів у дефіциті платіжного балансу становить значну частину, і не реагувати на це ми не можемо», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року провідні українські автовиробники і Асоціація автовиробників України «Укравтопром» виступали за обмеження імпорту автомобілів, вважаючи, що на сьогодні у галузі склалася критична ситуація.

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Будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні почнеться восени

Москва. Будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні почнеться восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент російської компанії «ТВЕЛ» Василь Константинов в кулуарах міжнародного форуму «Атомекспо-2012» в Москві.

«Що стосується початку будівництва, то ми сподіваємося почати земельні роботи вже восени цього року, можливо ближче до зими. Почнемо зі створення захисного бар'єру», - сказав В.Константинов.

Кажучи про механізм фінансування будівництва, В.Константинов повідомив, що на 30% воно здійснюватиметься за рахунок акціонерів підприємства (державний концерн «Ядерне паливо» і російська компанія «ТВЕЛ» – УНІАН), а решта 70% залучатимуться у вигляді кредитів. За його словами, відповідне рішення було ухвалене під час останньої зустрічі голови «Росатому» Сергія Кириєнка і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка. «На першому етапі будівництва ми використовуємо власні кошти, а потім дивитимемося на обсяг робіт, графік їх виконання і ухвалюватимемо рішення щодо позикових коштів. Поки що дуже складно говорити з точністю до гривні про кінцеву вартість будівництва», - сказав В.Константинов і зазначив: «У питанні вартості будівництва заводу ми прагнемо триматися в тих рамках, які були встановлені в нашій конкурсній пропозиції. Як ви знаєте, кінцева наша мета - це створення в Україні циклу від виробництва порошку до складання ТВС, крім того, що ми поставлятимемо цирконієві комплектуючі, і вартість створення цього комплексу нами прорахована. Але потрібно враховувати, що нам необхідно близько 10% від вартості будівництва вкласти у створення інфраструктури в Смоліно, того селища, де будуватиметься завод».

При цьому він відзначив, що кінцева вартість будівництва заводу багато в чому залежить від української сторони. «Це все ж таки більше лежить на наших українських партнерах, тут ми, чим можемо, тим допоможемо, і постараємося разом спрацювати в кращу сторону», - сказав віце-президент «ТВЕЛ».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня цього року Державна інспекція ядерного регулювання України узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше за 2020 рік, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планується розмістити на майданчику в смт Смоліно (Кіровоградська область).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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ФДМУ в січні-травні одержав від приватизації 5,1 млрд грн - 51% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) у січні-травні п.р., за оперативними даними, одержав від приватизації 5,1 млрд грн, що становить 51% річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За цей самий період від оренди держмайна ФДМУ одержав 420,6 млн грн (51% річного плану).

Фонд також одержав у січні-травні п.р. 17 млн грн (6,2% річного плану) надходжень від дивідендів.

Нагадаємо, у 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 660 млн грн.

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Загальний фонд держбюджету у січні-травні перевиконано за доходами на 0,6%

Щомісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету України на січень-травень 2012 року передбачені надходження у розмірі 114,446 млрд грн, при цьому, за оперативними даними, фактично у січні-травні до загального фонду держбюджету надійшло 115,094 млрд грн. Перевиконання плану становило 0,6%.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

Також повідомляється, що у січні-травні п.р. забезпечено відшкодування податку на додану вартість на суму 19,159 млрд грн (при плані 19,075 млрд грн), зокрема в автоматичному режимі - 10,39 млрд грн.

За даними держказначейства до спеціального фонду держбюджету за січень-травень 2012 р. надійшло 18,284 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевих бюджетів).

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9% і курсу - 8 грн за один долар.

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Уже зареєстровано 5,1 тис. охочих узяти іпотеку під 3%

В Україні на 1 червня поточного року реєструвалися 5,1 тис. охочих взяти участь у програмі здешевленої іпотеки для придбання житла.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, на 1 червня для участі в програмі зі здешевлення кредитів на придбання доступного житла реєструвалися п'ять тисяч сто громадян.

«До реалізації в рамках програми визначено 68 житлових об'єктів, у яких три тисячі триста одинадцять квартир. Розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня - безпосереднім виконавцям програми, доведено бюджетні кошти. Тобто умови створено і обсяг роботи для початку доволі значний», - сказав він.

М.Азаров висловив незадоволення темпами укладення кредитних угод.

Він зажадав від міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка та міністра фінансів Юрія Колобова забезпечити щоденний моніторинг виконання програми доступного кредитування житла для громадян і щоденних результатів у вигляді укладених угод.

«Звертаю увагу міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Блтзнюка і міністра фінансів Колобова, що підписати папери і передати їх виконавцям - це не завершення вашої роботи і вашої відповідальності. Процес треба щодня жорстко контролювати. Тому що це нова і складна справа. А на кону - підтримка темпів житлового будівництва. І, що найголовніше - довіра людей. Я вимагаю щоденного моніторингу виконання програми доступного кредитування і щоденних практичних результатів», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, на 31 травня п.р. близько 4,5 тис. громадян України виявили бажання одержати іпотечний кредит, 2,1 тис. громадян почали підбирати для себе квартири у забудовників і готувати документи, необхідні для отримання дешевих кредитів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю ухвалою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредиту 3%, а різницю у 13% йому компенсує державу. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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Експерт: через затяжне падіння українського ринку акцій інвестори не хочуть укладати угоди

Затяжне падіння вітчизняного фондового ринку вкрай негативно позначилося на бажанні інвесторів укладати угоди.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

Він підкреслив, що загальний обсяг торгів на фондовому ринку Української біржі за підсумками середи, 6 червня, склав усього 37,2 млн грн. Торги на Українській біржі в цей день характеризувалися обвальним падінням індексу. Всі папери індексного кошика Української біржі, за винятком акцій «Укрнафти» (+0,35%), завершили день із втратами. У цілому UX знижується вже п'яту сесію поспіль, і загальне падіння індикатора за цей період склало 20,02%.

За словами С.Белясова, "характер сесії на вітчизняному ринку акцій в середу кардинально відрізнявся від ходу торгів на провідних зарубіжних майданчиках, де переважали купівлі. Втомлені від негативу зарубіжні інвестори поводилися ірраціонально: відкуповували папери, що подешевшали напередодні, мало звертаючи уваги на сьогоднішню макростатистичну звітність, яка носила негативний характер. Інвесторів не налякали ні перегляд динаміки ВВП єврозони за 1-й квартал 2012 року, ні зниження промислового виробництва в Німеччині за квітень сильніше прогнозів".

Як вважає аналітик, виступ глави ЄЦБ Маріо Драгі європейські інвестори зустріли з часткою скептицизму. Глава ЄЦБ відзначив наростання економічних ризиків у регіоні, при цьому пообіцяв продовжувати постачати банківський сектор єврозони ліквідністю в необмеженому розмірі.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 6 червня, обвалився на 7,09% - до 866,11 пункту.

Індекс ПФТС знизився на 7,03% - до 359,98 пункту.

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Єврокомісія пропонує нові заходи запобігання банківським кризам

Європейська комісія представила нові заходи для запобігання та кращого врегулювання ситуації в проблемних банках у майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були схвалені сьогодні.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що остання фінансова криза в Європі продемонструвала недостатність механізмів у країн-членів для вирішення ситуації в проблемних банках.

Так, за даними Єврокомісії, для подолання банківської кризи в період з жовтня 2008 року по жовтень 2011 року Єврокомісія схвалила надання державної допомоги банкам на суму в 4,5 трлн євро, або 37% ВВП ЄС.

“Це попередило падіння банків та крах економіки, однак збільшило навантаження на платників податків з погіршенням державних фінансів та не змогло дати відповіді на запитання, як вирішувати проблеми великих транскордонних банків”, - зазначає прес-служба.

Нові пропозиції Єврокомісії спрямовані на розширення повноважень країн-членів на втручання в діяльність банків для попередження або врегулювання кризових ситуацій, а також на забезпечення того, щоб відновлення та вирішення проблем банків забезпечувалося не за рахунок коштів платників податків, а за рахунок коштів власників та кредиторів відповідних банківських установ.

Пропозиції Єврокомісії передбачають три види засобів – для попередження, раннього втручання та розв’язання проблем.

В рамках попередження криз пропозиції передбачають зобов’язати банки розробити плани відновлення на випадок різкого погіршення їхньої фінансової ситуації; зобов’язати уряди розробити плани розв’язання проблем банків, які втратили життєздатність; зобов’язати уряди країн-членів у випадку виявлення проблем в можливому розв’язанні кризових ситуацій окремих банків під час здійснення планування, вимагати від таких банків змінити їх юридичну операційну структуру; надати можливість фінансових групам створювати внутрішні угоди для обмеження розвитку кризи серед усієї фінансової групи та швидкого посилення фінансової стабільності групи в цілому.

В рамках раннього втручання, пропозиції Єврокомісії передбачають можливість органам влади втручатися в діяльність окремих банків з метою попередження кризи при виявленні невідповідності банківської установи вимогам щодо капіталізації, або при підозрі на невідповідність таким вимогам.

Пропозиції Єврокомісії передбачають, що органи влади можуть вимагати від банків запровадження певних заходів, визначених в їхніх планах протидії кризам, вимагати скликання термінових зборів акціонерів для схвалення термінових рішень, вимагати від банків створення планів реструктуризації боргів перед кредиторами.

Крім того, пропозиції передбачають надання права наглядовим органам призначати спеціального керуючого в банки на обмежений термін часу при виявленні значного погіршення фінансового стану банківської установи. Головним завданням такого керуючого є відновлення фінансової ситуації банку.

Єврокомісія також пропонує, що у випадку якщо попереджувальні заходи та заходи раннього втручання не дадуть результатів, відповідні органи влади можуть схвалити рішення щодо застосування заходів з розв’язання проблем. Задля цього застосовуватимуться розроблені в країнах-членах плани з розв’язання проблем, які надаватимуть право органам влади втручатися в права акціонерів та кредиторів з метою забезпечення фінансової стабільності відповідних банківських установ, прав вкладників та платників податків.

Серед основних заходів для розв’язання проблем – продаж бізнесу; розподіл бізнесу, шляхом виділення гарних активів у новий банк, який згодом виставлятиметься на продаж, та ліквідацією старого банку з поганими активами; виведення з банку поганих активів; ре капіталізація банку за рахунок акціонерів та зменшення вимог кредиторів.

Нові пропозиції Єврокомісії також передбачають посилення співпраці наглядових банківських органів країн-членів з метою кращого контролю за діяльністю транскордонних банків.

Крім того, пропозиції передбачають створення спеціального фонду для розв’язання проблем, який в країнах-членах протягом 10 років має досягнути суми в 1% наявних депозитів у банках. Кошти цього фонду використовуватимуться у випадку проблем в банківських установах, які не вдалося вирішити шляхом попередження чи раннього втручання.

Проект Директиви, схваленої Єврокомісією, буде переданий на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.

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