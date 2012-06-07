Янукович і Путін зустрінуться 12 липня в рамках засідання міждержавної комісії

Президент України Віктор Янукович проведе зустріч із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у рамках засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, що відбулася в День журналіста.

«Наступна Міждержавна комісія на рівні Президентів запланована на 12 липня. Скоріше за все, вона відбудеться в Криму», - сказав В.Янукович.

Президент також повідомив, що 28 червня в Донецьку відбудеться засідання Українсько-російської міжурядової комісії, яка підготує проекти рішень з широкого кола питань економічного співробітництва України та Росії.

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