Підписання угоди з Україною поки не відкладено - комісар ЄС Фюле

Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляє, що підписання угоди про асоціацію з Україною поки не відкладене.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це С.Фюле заявив, виступаючи на семінарі “Ситуація у новинних ЗМІ в Росії та країнах “Східного партнерства” в Європарламенті.

“По-друге, ми не відклали підписання. Угода має понад тисячі сторінок. Ми парафували угоду наприкінці березня, і зараз триває юридична робота над кожним словом, фразою та сторінкою”, - сказав комісар.

Разом з тим, він зазначив, що поки триває підготовча робота, виникає і кілька питань, в тому числі питання щодо того, чи дадуть можливість політичні умови в Україні не лише підписати, але й ратифікувати нову угоду.

“Політичні умови ніколи не були пов’язані з одним іменем. Вони пов’язані з тим, що Україна має проблеми з верховенством права і деякими іншими принципами”, - сказав С.Фюле.

Він наголосив, що ЄС, звичайно, стурбований тим, що колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває в ув’язненні і тривали час не отримувала адекватної допомоги, однак, оцінює ситуацію в країні не лише через призму цього питання.

“Наприклад, якщо ви подивитеся на індекс свободи висловлювання, Україна не здійснила прогрес, а навпаки впала, і це викликає стурбованість”, - зазначив С.Фюле.