Енергетичний та аграрний сектори будуть пріоритетними у співпраці України з ВЕФ - Янукович

Енергетичний та аграрний сектори стануть пріоритетними напрямками у співпраці України з Всесвітнім економічним форумом на рівні Групи експертів з питань майбутнього розвитку України в рамках Ради з формування глобального порядку денного.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками ЗМІ, яка відбулася в День журналіста.

Глава держави зазначив, що пошуки формату співпраці України з ВЕФ тривали майже рік. 5 червня у Стамбулі під час зустрічі Президента з Виконавчим головою ВЕФ вдалося знайти такий формат співробітництва - було домовлено про створення Групи експертів з питань майбутнього розвитку України в рамках Ради з формування глобального порядку денного ВЕФ.

«Було прийнято рішення, що ми починаємо цей процес, започатковуємо цю роботу», - сказав Президент.

Враховуючи дефіцит енергоносіїв і нестачу продуктів харчування у світі, питання нашої співпраці в енергетичному та аграрному напрямках є надзвичайно актуальними, переконаний глава держави.