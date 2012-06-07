ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Верховна Рада взялася за офшори» пише: Україна знову спробує в односторонньому порядку денонсувати діючу з 1982 року угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування...

http://delo.ua/ukraine/verhovnaja-rada-vzjalas-za-offshory-178948/

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Також «Діло» у публікації «Індекс українських акцій зробив у середу піке» пише: українські акції продовжили дешевшати в середу. "Блакитні фішки" Українській біржі втратили більше 7% на поганих макроекономічних даних з Європи...

http://delo.ua/finance/indeks-ukrainskih-akcij-sovershil-v-sredu-pike-178939/

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«Діло» у публікації «У Литві закрили «МММ-2011» пише: під час розслідування діяльності фінансової піраміди Сергія Мавроді було затримано п'ять осіб. У їх діях виявлені ознаки шахрайства та легалізації незаконно набутого майна...

http://delo.ua/world/v-litve-zakryli-mmm-2011-178947/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «В об'їзд СОТ», в якому пише: Україна зважилася на введення мит на імпортні автомобілі для захисту вітчизняних виробників. Правда, рішення про це до сих пір не публікується, тому що зараз ведуться переговори з країнами-імпортерами. Останні наполягають на введенні квот, в цьому випадку обіцяють не скаржитися на дії Києва в СОТ. Проте в Мінекономіки не погодилися з цією пропозицією - ризики України в разі введення обмежень невеликі, відзначають юристи...

http://www.kommersant.ua/doc/1952998

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Цінам дали поживу для падіння», в якому пише: вперше за останні 10 років в Україні спостерігається середньорічна дефляція - за підсумками травня ціни впали на 0,5%. Основною причиною такого тривалого періоду цінової стабільності залишається зниження вартості продуктів харчування. Експерти відзначають, що нетривала дефляція здатна збільшити купівельну спроможність українців, що позитивно вплине на зростання економіки, однак тривале зниження цін негативно вплине на виробництво. До кінця року інфляція буде залежати від цін на овочі та зернові нового врожаю...

http://www.kommersant.ua/doc/1953009

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Газета «Сьогодні» у публікації «Євровалюта може знову подешевшати» пише: на час чемпіонату Європи з футболу курс покупки євро знову може впасти нижче 10 грн. через масову здачі валюти фанами...

http://www.segodnya.ua/news/14389449.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Порошенко розповів, як буде піднімати економіку» пише: за словами міністра, ряд заходів вже розробили...

http://www.segodnya.ua/news/14389578.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Уряд готується використовувати антикризовий досвід 2008 р.» пише: з новою кризою російська влада збирається боротися старими методами...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1827736/prizraki_2008_goda

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Також «Ведомости» у публікації «Єврокомісія: Росія - потенційний порушник зобов'язань перед СОТ» пишуть: неминучий член СОТ, Росія все ще залишається країною, що приймає безліч заходів для обмеження торгівлі, попереджає Єврокомісія в черговому моніторингу. За останні вісім місяців Росія заборонила імпорт живих тварин з ЄС (свиней, овець, кіз, великої рогатої худоби); продовжує підтримку автомобільної промисловості, обмежуючи доступ іноземних компаній до держзакупівель і має намір ввести утилізаційний митний збір; комісія Митного союзу встановила сезонні імпортні мита на деякі види цукру, додала до списку товарів, торгівля якими підлягає обмеженню або забороні, прісноводну рибу. Всього з жовтня 2011 р. Єврокомісія нарахувала 12 введених Росією обмежень, ще п'ять знаходиться в стадії підготовки...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1827734/rossiya_pod_nablyudeniem

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Видання «Известия» в публікації «Російські винороби обіцяли зупинити виробництво фруктового і лікерного вина» пише: через зміни правил ліцензування виробництво цієї продукції стане невигідним...

http://izvestia.ru/news/526734

(УНІАН)