Путін очолив російську частину Українсько-Російської міждержавної комісії

Москва . Президент Росії Володимир Путін своїм указом оновив склад російської частини Українсько-Російської міждержавної комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента РФ.

В.Путін, відповідно до документа, очолив російську частину комісії.

Заступником голови, головою комітету з питань економічного співробітництва призначений прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, секретарем - керівник Адміністрації Президента Сергій Іванов.

Крім того, головою російської частини підкомітету з питань гуманітарної співпраці став міністр освіти і науки Дмитро Ліванов, головою з міжнародної співпраці призначений глава МЗС РФ Сергій Лавров, а головою російської частини підкомітету з питань безпеки - глава Міноборони РФ Анатолій Сердюков.

Врегулювання питань діяльності Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України Президент Росії доручив статс-секретарю - заступнику глави МЗС РФ Григорію Карасіну.

Як повідомляв УНІАН,6 червня Президент України Віктор Янукович повідомив, що проведе зустріч з Президентом РФ В.Путіним у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Наступна Міждержавна комісія на рівні президентів запланована на 12 липня. Швидше за все, вона відбудеться в Криму», - сказав В.Янукович.