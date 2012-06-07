Анонс на 8 червня

* Відбудеться прес-ланч за підсумками Ради директорів Конфедерації будівельників України. Питання: звернення КБУ до генпрокурора України про грубі порушення містобудівного законодавства України органами місцевого самоврядування; стан реалізації ініціатив Президента України щодо збільшення будівництва доступного житла. Нова нормативна база роботи програми «Доступне житло» та ін. Учасники: голова Ради директорів КБУ Лев Парцхаладзе; заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов, народний депутат України Михайло Полянчич; гендиректор ТОВ «ОМОКС» Олексій Кулагін, директор компанії «Пагода» Клавдія Бондарева.

* Відбудеться церемонія урочистого спецпогашення марок, які вводяться в обіг перед початком в Україні футбольного чемпіонату: марка «УЄФА Євро 2012» (логотип) та марка «УЄФА Євро 2012» (арени 2012). У церемонії візьмуть участь керівники «Укрпошти», представники влади, видатні філателісти, український футболіст Владислав Ващук.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто «замовив» «АЕРОВІЗ»?» За активної участі вищих чиновників профільного міністерства в даний час здійснюється план остаточної ліквідації та захоплення бізнесу однієї з найбільшої авіакомпаній України на ринку міжнародних перевезень літаками АН-12 «АЕРОВІЗ». Зірвано рейси для миротворчої місії в рамках рішень Ради Безпеки ООН та інші важливі міжнародні контракти, триває робота з ліквідації унікальною виробничо-технологічної бази компанії з техобслуговування парку літаків АН-12. Блокада кампанії не припинена і до цього дня. Хто стоїть за знищенням кампанії «АЕРОВІЗ» і які можливі наслідки для України, як авіаційної держави? Учасники: представники авіакомпанії, правозахисники, заступник президента Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО, лідер Всеукраїнського Трудового Руху «Солідарність» Віктор Горобчук.

* Відбудеться зустріч прем'єр-міністра України Миколи Азарова з експертами-економістами для обговорення питань імпортозаміщення.

* Прес-конференція директора Департаменту оподаткування фізичних осіб В'ячеслава Бусарєва на тему: "Підсумки кампанії "Декларування - 2012".

* Прес-конференція на тему: «Ослаблення європейської валюти: причини, наслідки для України». Учасники: економіст Віктор Лисицький; екс-заступник глави Національного банку України Сергій Яременко, фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов.

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