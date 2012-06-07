Курс НБУ на 08.06.12

Офіційний курс НБУ на 08.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 7 червня - 799.2500) 100 EUR - 1006.6554 (на 7 червня - 997.8636) 10 RUR - 2.4827 (на 7 червня - 2.4376)

Офіційний курс НБУ на 08.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 7 червня - 799.2500) 100 EUR - 1006.6554 (на 7 червня - 997.8636) 10 RUR - 2.4827 (на 7 червня - 2.4376) Облікові курси банківських металів на 08.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 129538.44 (на 6 червня - 130537.51) 961 XAG 10 Срібло - 2340.20 (на 6 червня - 2346.60) 962 XPT 10 Платина - 116770.43 (на 6 червня - 116850.35) 964 XPD 10 Паладій - 49953.13 (на 6 червня - 49793.28)

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