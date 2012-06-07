ТОП-10 (7 червня)

Янукович заявляє, що в Україні практично розв’язано проблему з відшкодуванням ПДВ

ВР врегулювала питання повернення грошей вкладникам Ощадбанку СРСР і Укрдержстраху

Мінекономрозвитку пропонує підвищити ввізне мито на автомобілі з 10% до 25%

Moody's знизило рейтинг “Райффайзен Банк Аваль”

ВР ратифікувала Конвенцію Ради Європи щодо запобігання підробці медпродукції

«Газпром» і «Нафтогаз» підписали угоду про аванс за транзит газу - Міллер

Україна виплатила 1 млрд дол. за кредитом ВТБ

Ціни на молоко і молочні продукти буде регулювати держава

Депутати запровадили процедуру електронних держзакупівель

Мінфін на аукціоні у четвер залучив до держбюджету 0,6 млрд грн

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Янукович заявляє, що в Україні практично розв’язано проблему з відшкодуванням ПДВ

Президент Віктор Янукович заявляє, що в Україні практично розв’язано проблему з відшкодуванням підприємствам податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«У мене вже практично немає черг з представників бізнесу», - сказав Президент, зауваживши, що проблема з відшкодуванням ПДВ майже подолана і залишились лише окремі випадки.

Разом з тим він зауважив, що у тих підприємств, які дотримуються всіх норм українського законодавства, проблем з відшкодуванням ПДВ немає.

Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні 2012 року експортерам відшкодовано податок на додану вартість на суму 13,4 млрд грн, що на 20,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (11,1 млрд грн).

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ВР врегулювала питання повернення грошей вкладникам Ощадбанку СРСР і Укрдержстраху

Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 268 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

На підставі цього закону встановлюються зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.

Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років і які знаходились на рахунках зазначених установ не менше одного повного календарного року в період 1992 - 1995 років.

Дія закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які за станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України та в інших формах відповідно до законодавства.

Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їхнім власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему “Реєстр вкладників заощаджень громадян” відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунку. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.

Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються у держбюджеті України окремою статтею.

Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху визначається Кабінетом міністрів України.

Кабмін може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, у тому числі кошти, залучені до держбюджету через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.

Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у держбюджеті.

Заощадження повертаються поетапно, залежно від суми вкладу в межах коштів, передбачених для цього державним бюджетом на поточний рік. Перелік груп вкладників і порядок проведення виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також обсяг виплат у межах коштів, передбачених держбюджетом, встановлюються урядом.

У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, розмір якої визначається Кабміном, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім деяких положень, які набирають чинність 1 січня 2013 року.

Перехідними положеннями закону також передбачено, що у 2012 році у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, розмір якої визначається Кабінетом міністрів, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів.

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Мінекономрозвитку пропонує підвищити ввізне мито на автомобілі з 10% до 25%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує переглянути ставки ввізного мита на автомобілі - з 10% до 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Горник під час круглого столу «Перспективи розвитку автомобілебудування України до 2020 року» у четвер.

«Ми хочемо запропонувати ініціацію Україною перегляд зв'язаних ставок ввізного мита перед Світовою організацією торгівлі з 10% - до 25% на імпорт автомобілів світових виробників», - сказав В.Горник.

За його словами, таке підвищення, яке незабаром планується передати на розгляд Кабінету міністрів, є одним із заходів з розвитку автомобілебудування в Україні, передбачених концепцією розвитку галузі.

В.Горник також повідомив, що серед інших заходів на підтримку українського автопрому — пільги зі сплаті податку на прибуток, а також створення механізму утилізації старих автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 червня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що Міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення мита на імпортні автомобілі, проте документ ще не опубліковано і не набрав чинності.

При цьому він відзначив, що на сьогодні є всі підстави для збільшення мита.

Також у травні цього року провідні українські автовиробники і Асоціація автовиробників України «Укравтопром» виступали за обмеження імпорту автомобілів, вважаючи, що на сьогодні в галузі склалася критична ситуація.

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Moody's знизило рейтинг “Райффайзен Банк Аваль”

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги депозитів і незабезпеченого боргу “Райффайзен Банк Аваль” у національній валюті з Ba1 до Ba3. Прогноз рейтингу “негативний”.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Moody's.

Згідно з наданою інформацією, рейтинг фінансової стійкості банку знижено з D- до E+.

Також знижено рейтинг дочірньої компанії банку “Райффайзенг лізинг Аваль” за національною шкалою з Aa1.ua до Aa2.ua.

"Рейтингові дії відображають скорочення здатності материнського Raiffeisen Bank International (RBI) надати підтримку українській дочці, а також у поєднанні зі значною схильністю дочки до українського суверенного ризику", - йдеться в повідомленні.

Агентство додає, що вкладення «Райффайзен Банку Аваль» у держоблігації України становлять 120% від його капіталу першого рівня.

Moody's вважає, що існує невелика вірогідність будь-якого руху вгору рейтингів «Райффайзен Банку Аваль» і «Райффайзен Лізинг Аваль» у найближчій перспективі, якщо не буде суттєвого покращення в операційному середовищі банку та його материнської групи.

Рейтинги банків можуть бути знижені, якщо в результаті погіршення операційного середовища в Україні збільшуватиметься тиск на якість активів і капіталізацію. Зниження рейтингів RBI також матиме негативні наслідки для рейтингу українських дочірніх компаній.

Як повідомляв УНІАН, Moody's минулого тижня знизило кредитні рейтинги «ОТП Банку Україна» й «Укрексімбанку» з «Вa3» до «В2», «ПриватБанку» - з «Вa3» до «В1».

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 50,803 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,181 млрд грн, зобов'язання - 44,382 млрд грн, статутний капітал - 3,003 млрд грн, власний капітал - 6,421 млрд грн.

Прибуток «Райффайзен Банк Аваль» у першому кварталі 2012 року становив 10,609 млн. грн.

Австрійська група «Райффайзен» володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банк Аваль».

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ВР ратифікувала Конвенцію Ради Європи щодо запобігання підробці медпродукції

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи щодо запобігання підробленню медичної продукції та подібним злочинам, що загрожують охороні здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 314 народних депутатів з 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Конвенція стосується медичної продукції, незалежно від того, захищена вона правами інтелектуальної власності чи ні, або незалежно від того, є вона непатентованою чи ні, у тому числі аксесуарів, призначених для використання разом з пристроями медичного призначення, а також активних речовин, ексципієнтів, частин та матеріалів, призначених для використання у виробництві медичної продукції.

Згідно з конвенцією, кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для визнання злочинами за своїм національним законодавством умисного виготовлення підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів. Підписанти документу вживають необхідних законодавчих та інших заходів для визнання злочинами за своїм національним законодавством умисно скоєного постачання або пропозиції стосовно постачання, у тому числі посередництва, торгівлі, у тому числі зберігання на складі, імпорту та експорту підробленої медичної продукції, активних речовин, ексципієнтів, частин, матеріалів та аксесуарів.

Також конвенцією передбачено, що кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення юрисдикції над будь-яким злочином, установленим відповідно до цієї конвенції, якщо злочин скоєний на її території або на борту корабельного судна під прапором цієї сторони, на борту повітряного судна, зареєстрованого відповідно до законодавства цієї сторони, або одним з її громадян чи особою, яка постійно проживає на її території.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для забезпечення можливості притягнення до відповідальності юридичних осіб за злочини, установлені відповідно до цієї конвенції, які скоєні на їхню користь будь-якою фізичною особою, яка діяла особисто чи у складі органу юридичної особи та займала керівну посаду в межах цієї юридичної особи.

Крім того, підписанти документу вживають законодавчих та інших заходів для забезпечення покарання за скоєння злочинів, установлених відповідно до цієї конвенції, ефективними, пропорційними та переконливими санкціями, у тому числі кримінальними та некримінальними грошовими санкціями, з урахуванням ступеню їхньої тяжкості. Ці санкції, які скоєні фізичними особами, охоплюють покарання, що передбачають позбавлення свободи, що може стати причиною екстрадиції.

Кожна сторона вживає необхідних законодавчих та інших заходів для встановлення вимог якості та безпеки медичної продукції.

Конвенція передбачає створення Комітету Сторін, який скликається Генеральним секретарем Ради Європи. Перше засідання Комітету проводиться протягом року з моменту набрання цією конвенцією чинності для десяти держав, що її підписали та ратифікували. Подальші засідання Комітету скликаються на вимогу щонайменше однієї третини складу сторін або Генерального секретаря.

Парламентська Асамблея Ради Європи, Європейський комітет з проблем злочинності, а також інші відповідні міжурядові або наукові комітети Ради Європи призначають представника до Комітету Сторін для сприяння багатосекторальному та багатодисциплінарному підходові.

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«Газпром» і «Нафтогаз» підписали угоду про аванс за транзит газу - Міллер

Москва. Підписано угоду про надання «Газпромом» авансу в розмірі 2 млрд дол. НАК «Нафтогаз України» за транзит газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.

«Підписано угоду про надання «Газпромом» авансу в розмірі 2 млрд доларів НАК «Нафтогаз України» за транзит газу», - сказав О.Міллер.

Він підкреслив, що, без сумніву, ця угода є принципово важливою для забезпечення закачування газу в підземні сховища України в необхідному обсязі для проходження осінньо-зимового періоду 2012-2013 рр.

«Це дуже хороша новина для наших європейських партнерів, для наших споживачів, оскільки повні українські підземні сховища - це надійна гарантія транзиту російського газу майбутньої зими. Україна отримала всі необхідні фінансові, обігові кошти для успішного закачування», - повідомив голова «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» найближчими днями може оформити аванс за транзит газу через Україну в розмірі 2 млрд дол., щоб на ці гроші НАК «Нафтогаз України» закачав у свої підземні сховища газ і зміг забезпечити його безперебійні поставки до Європи.

Наприкінці травня НАК «Нафтогаз України» запропонував «Газпрому» укласти додаткову угоду про використання українських ПСГ для забезпечення поставок російського газу до Європи. Також він повідомив, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України, про що «Газпром» був повідомлений офіційним листом від 18 травня 2012 року.

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Україна виплатила 1 млрд дол. за кредитом ВТБ

Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд доларів за кредитом російського ВАТ "Внешторгбанк".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у бесіді з журналістами повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов.

«Все проплатили, все добре. Наші бонди виросли одразу на 0,5%. І, я думаю, що це не межа. Отже, все добре, розрахувалися повністю», - сказав Ю.Колобов.

Як повідомляв УНІАН, згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна має погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., друга половина пролонгована до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського ВАТ «Внешторгбанк» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

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Ціни на молоко і молочні продукти буде регулювати держава

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 293 народних депутата із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачено включити молоко та молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об‘єктами державного цінового регулювання.

Також встановлюється, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі, переробні підприємства і заготівельні організації, фізичні особи - підприємці, які здійснюють заготівельну діяльність, проводять розрахунки з постачальниками об'єктів державного цінового регулювання у строк не більше семи банківських днів з дня отримання продукції.

Закон містить також норму, відповідно до якої підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, переробним підприємствам, заготівельним підприємствам та організаціям, фізичним особам - підприємцям, які здійснюють заготівельну діяльність, забороняється здійснювати закупівлю молока і молочних продуктів у постачальників без укладених у письмовій формі договорів купівлі-продажу зазначеної продукції.

Фізичні та юридичні особи, винні у порушенні цієї норми, несуть відповідальність згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

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Депутати запровадили процедуру електронних держзакупівель

Верховна Рада України запровадила процедуру електронного реверсивного аукціону під час державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» проголосували 229 народних депутатів із 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що процедура електронного реверсивного аукціону – процедура закупівлі в електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лоту), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті Інтернеті у режимі он-лайн з використанням електронного цифрового підпису.

Після опублікування замовником на веб-порталі уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону, претенденти, які зареєстровані на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції щодо ціни закупівлі.

За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником.

Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов’язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт і послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів за поданням уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень.

Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим законом.

Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш низькими цінами.

З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відбувається в робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок.

Точний час початку проведення аукціону встановлюється оператором електронного майданчика відповідно до регламенту електронного майданчика.

«Крок аукціону» становить від 0,5% до 3% початкової (максимальної) ціни договору або ціни окремого лоту (у разі визначення лоту).

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Мінфін на аукціоні у четвер залучив до держбюджету 0,6 млрд грн

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 7 червня, залучило до державного бюджету 604,29 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, за облігаціями терміном обігу 3 року було залучено 251,52 млн грн (середньозважений рівень прибутковості становив 14,3%), з індексованою вартістю терміном обігу 3 року - залучено 100,05 млн грн (9,3%); за облігаціями з терміном обігу 7 років - 252,72 млн грн (14,13%).

При цьому охочих придбати гривневі ОВДП з терміном обігу 1 рік і 5 років не було.

Експерти «ІНГ Банк Україна» відзначають, що вчора, 6 червня, рівень ліквідності банківської системи зріс на 17% до відносно комфортного показника у 18,7 млрд грн, що проте поки не позначилося на ставках грошового ринку, зважаючи на відсутність у учасників ринку упевненості в стабільності поточного рівня ліквідності.

«Навпаки, ставки навіть продемонстрували незначне зростання – зокрема, ставка за кредитами «овернайт» зараз становить 12%, а за місячними кредитами – 15%. При цьому, ускладнення ситуації з ліквідністю викликало скорочення обсягу депозитних сертифікатів НБУ у банків, обсяг вкладень у які на сьогодні становить 600 млн грн, що значно нижче за рівень 3 млрд грн, зафіксований у середині травня». - говорять експерти.

На їх думку, зростання ліквідності мало чинити обмежений вплив на результати сьогоднішнього аукціону, «оскільки прибутковість 12-місячних облігацій зросла до рівня 15,5%, тоді як Мінфін наполегливо не бажає підвищувати прибутковість відсікання». «Поєднання даних чинників може знову призвести до нульового ринкового попиту на ці облігації, - вважають експерти «ІНГ Банк Україна». - Малоймовірно, що приватні інвестори зацікавляться придбанням середньострокових інструментів».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 5 червня не одержав жодної заявки. До розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1 і 2 роки, а також номіновані у доларах США ОВДП з терміном обігу 2 і 3 роки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, у січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.

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УНІАН