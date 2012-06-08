ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Азаров націлився на польський газ» пише: під час зустрічі з делегацією ЄБРР у Києві прем'єр заявив, що Україна зацікавлена у залученні кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію газопроводу, що виходить на Польщу.

http://delo.ua/world/azarov-nacelilsja-na-polskij-gaz-179019/

* * *

Також «Діло» в публікації «Що наторгували: як пройшов перший день торгів ф'ючерсами на причорноморське зерно» пише: 6 червня на біржовому майданчику Globex, що входить до структури CME Group, почалася торгівля новим товарно-сировинним ф'ючерсним контрактом на причорноморську пшеницю BSW з поставками у вересні. Ціна відкриття вересневого контракту становила $245/т.

http://delo.ua/business/chto-natorgovali-kak-proshel-pervyj-den-torgov-fjuchersami-na-pri-179001/

* * *

«Діло» в публікації «Перевірки бізнесу в Києві: як у Попова ганили чиновників» пише: столична влада вправно переклала всю провину за утиски бізнесу, зокрема за незаконні перевірки, на які скаржаться підприємці, на дрібних чиновників та інспекторів.

http://delo.ua/ukraine/proverki-biznesa-v-kieve-kak-u-popova-zhurili-chinovnikov-179014/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Commerzbank рветься до виходу», в якому пише: зайшовши на український ринок лише чотири роки тому, німецький Commerzbank дістав можливість його покинути. Власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новінський підтвердив ведення переговорів з німецьким інвестором про купівлю у нього банку «Форум». Учасники ринку кажуть, що в нинішніх умовах вартість українських банків не перевищує капіталу. Commerzbank вклав у купівлю і капіталізацію своєї "дочки" понад $1 млрд, але, за інформацією джерела, готовий віддати актив українському інвесторові хоча б за його заборгованість — 340 млн. євро.

http://www.kommersant.ua/doc/1953751

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Молоко розбрату», в якому пише: прийнято закон, яким молоко вноситься до списку об'єктів цінового регулювання, а також посилюються правила розрахунку з його виробниками. У доцільності ухвалення документа сумніваються не тільки переробники, але й виробники молока. Адже нові правила можуть загрожують зруйнувати систему ціноутворення на ринку і позбавити підприємства ліквідності, що неминуче призведе до подорожчання готової продукції, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1953820

* * *

Газета «Сьогодні» в публікації «Українцям обіцяють - скоро вся горілка буде «паленою» пише: «алкогольні реформи» від влади тільки погіршать ситуацію на ринку, вважають експерти.

http://www.segodnya.ua/news/14390247.html

* * *

Також «Сьогодні» в публікації «Іноземні фани про Київ: «Думали, що до Нью-Йорка потрапили» пише: вболівальники тішаться англійською в метро і котами на Пейзажці, а «Батьківщину-матір» прийняли за статую Свободи.

http://www.segodnya.ua/news/14390136.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український фондовий ринок - на краю прірви» пише: український фондовий ринок продовжує круте піке, просівши вже до рівня травня кризового 2009 року. Інвестори не хочуть розпродавати свої портфелі за демпінговими цінами і чекають кращих часів. А це, на думку аналітиків, ознака того, що ринок іде на дно.

http://economics.unian.net/ukr/detail/129982

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Аванс «Газпрому» – вирішення власних фінансових проблем руками «Нафтогазу» пише: «Газпром» надав Україні кошти, які він і так повинен виплачувати за транзит газу, тільки авансом, намагаючись таким чином уникнути витрат на зберігання газу в ПСГ...

http://economics.unian.net/ukr/detail/130098

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряд затвердив програму приватизації» пише: прем'єр РФ Дмитро Медведєв розширив програму приватизації, включивши до неї майже всі найбільші держкомпанії. Але залишилося дуже багато «якщо». Продажам можуть завадити ситуація на фінансових ринках, бажання чиновників підвищити капіталізацію компаній ПЕКу і «політичні» причини.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1833014/uslovnaya_prodazha

* * *

Також «Ведомости» в публікації «У Росії створюють реєстр сайтів із забороненою інформацією» пишуть: у Думу внесено розроблений Лігою безпечного інтернету проект закону про створення єдиного реєстру сайтів із забороненою інформацією. Проект передбачає можливість відключення не тільки веб-сторінки з протиправним змістом, але й усього сайту - якщо його власник своєчасно не відреагує на попередження.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1833023/musornyj_spisok_runeta

* * *

Видання «Известия» в публікації «МОЗ збирає гроші на реформу охорони здоров’я» пише: за рахунок збільшення тарифів за страховими внесками до 2015 року бюджет системи обов'язкового медичного страхування сягне 1,5 трлн рублів.

http://izvestia.ru/news/526895

(УНІАН)