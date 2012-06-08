Верховна Рада зобов’язала органи влади впровадити систему збору відходів

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про відходи».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 272 народних депутата із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено внести зміни до статті 31 Закону «Про відходи», якими передбачається низка заходів, спрямованих на запобігання або зменшення обсягів утворення медичних відходів.

Зокрема, з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та стимулювання впровадження маловідходних технологій Кабінет міністрів, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади у межах своєї компетенції здійснюють розроблення та впровадження системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров'я людей, ветеринарних послуг, пов'язаних з цим дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів.

Також Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо удосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 272 народних депутата із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що юридичні особи, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, забезпечують їхнє роздільне збирання.

Ліміти на розміщення відходів як вторинної сировини на територіях (об’єктів) суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не встановлюються.

Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів.

Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування, а у випадках, встановлених законом, - місцевою державною адміністрацією на конкурсних засадах, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Передбачено, що житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів та передаються спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Порушення вимог цього законопроекту та інших нормативно-правових актів щодо поводження з відходами, у т.ч. щодо укладення договору на вивіз відходів з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться джерело утворення відходів, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було підданоадміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення заборони на захоронення не оброблених (не перероблених) відходів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.