Грищенко обіцяє, що технічну перевірку угоди з ЄС закінчать до жовтня

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко наголошує, що до кінця третього кварталу буде завершена юридична та лінгвістична перевірка угоди між Україною та ЄС про Асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«Наразі активно триває робота над технічною підготовкою тексту угоди до підписання. Юридична і лінгвістична перевірка має бути завершена до кінця третього кварталу», - наголосив К.Грищенко.

Міністр також наголосив, що «динаміку та зміст нашої зовнішньої політики визначає європейський напрямок». Він додав, що «критично важливим для нас є ефективна взаємодія з іншими стратегічними партнерами, насамперед з Російською Федерацією та США».

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