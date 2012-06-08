До санкцій ЄС щодо Білорусі приєдналися ще сім країн Європи

Мінськ. До економічних і візових санкцій ЄС щодоо Білорусі приєдналися Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісландія, Сербія, Албанія і Ліхтенштейн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідна заява верховного представника ЄС із зовнішньої і безпекової політики Кетрін Ештон розміщена сьогодні на сайті Ради ЄС.

«Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його», зазначила К. Ештон.

За її словами, йдеться про рішення Ради ЄС від 23 березня про розширення «точкових» санкцій проти Білорусі.

«Названі держави забезпечать відповідність національної політики цим рішенням Ради ЄС», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, список представників Білоруської держави, чий в'їзд до ЄС заборонено і чиї активи на його території повинні бути заморожені, Рада ЄС затвердила 31 січня 2011 року у зв'язку з порушеннями прав людини під час і після президентських виборів 2010 року. Згодом список кілька разів доповнювався.

Останній раз це сталося 23 березня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі.

Нині візові та економічні санкції ЄС поширюються на 243 приватні особи і 32 підприємства Білорусі.