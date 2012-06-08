ТОП-10 (8 червня)

Базова інфляція в травні в Україні становила 0,1%

Золотовалютні резерви НБУ знову скоротилися

«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за імпортований у травні газ

На українському фондовому ринку черговий обвал

Україна до кінця 2013 року не імпортуватиме цукор - Азаров

ДПС наполягатиме на обов'язковому декларуванні доходів всіма громадянами

Shell видобуватиме в Україні не сланцевий газ, а газ ущільнених пісковиків

Янукович ввів у дію рішення РНБО про посилення боротьби з тероризмом

Президент ввів у дію рішення РНБО про нову Стратегію національної безпеки

Україна за два роки витратила на інфраструктурні проекти 40 млрд грн

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Базова інфляція в травні в Україні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в травні 2012 року проти квітня становила 0,1%, із початку року (травень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,3%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в травні 2012 року показник базової інфляції проти травня 2011 року становив 4,2%, у січні-травні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 5,4%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні 2012 року, порівняно з квітнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року - на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, із початку 2012 р. – 0,4%.

Довідка УНІАН. У квітні ц.р. МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу - до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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Золотовалютні резерви НБУ знову скоротилися

Міжнародні валютні резеви НБУ в травні ц.р. скоротилися на 2,9%, або на 902,63 млн дол. - до 30,758 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За даними регулятора, за січень-травень резерви скоротилися на 3,2%, або на 1,037 млрд дол.

У тому числі, резерви в іноземній валюті на кінець травня склали 29,112 млрд дол., золото – 1,626 млрд дол.

Нагадаємо, 7 червня глава Нацбанку Сергій Арбузов сказав, що золотовалютні резерви України складають близько 31 млрд дол.

«Вони (резерви - УНІАН) залишилися на колишньому рівні близько 31 млрд», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви НБУ в квітні ц.р. збільшилися на 1,7%, або на 532,34 млн дол. - до 31,660 млрд дол За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн дол.

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«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за імпортований у травні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 7 червня перерахувала ВАТ «Газпром» майже 648 млн дол. США за імпортований у травні 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в другому кварталі 2012 року становить близько 425 доларів США.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно й у повному обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

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На українському фондовому ринку черговий обвал

На українському фондовому ринку сьогодні знову стався обвал.

Як повідомляє сайт "Української біржі", індекс UX станом на 11:57 обвалився на 6,12% - до 777,88 пункта.

Серед лідерів зниження - Алчевський меткомбінат (зниження на 12,84%), "Азовсталь" (-9,88%), Єнакієвський метзавод (-7,28%).

Індекс ПФТС станом на 12:09 знизився на 1,77% - до 340,08 пункта.

Водночас британський індекс FTSE 100 знизився на 1,00% - до 5393.05 пункта, німецький DAX - на 1,28%, до 6065,32 пункта, французький CAC-40 - на 1,44%, до 3026,94 пункта.

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Україна до кінця 2013 року не імпортуватиме цукор - Азаров

Україна до кінця 2013 року не використовуватиме квоти щодо імпорту цукру, оскільки самостійно зможе забезпечити внутрішній ринок цією продукцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні під час зустрічі з ученими-економістами.

«У 2010-му році ми були змушені завезти (цукор – УНІАН), зараз ми ні цього року не завозили і не плануємо завозити і в 2013-му році», - сказав М.Азаров. При цьому він зазначив, що в Україні достатня кількість перехідних запасів цукру. При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що великий обсяг перехідних запасів – це, з одного боку, позитивний чинник, а з другого боку – це приводить до додаткових витрат для заощадження продукції.

«Перехідні залишки – це і добре, і погано. Ви ж розумієте, що таке залишки? 100 тисяч тонн зберігати – це треба витрачатися на зберігання і т. д. Але з погляду стабільності ціноутворення, низьких показників інфляції – це все працює на плюс», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що наприкінці січня Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» звернулася до уряду з проханням уряду відмовитися цього року від імпорту 260 тис. тонн цукру за квотою Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомляв УНІАН, Україна зобов'язалася перед Світовою організацією торгівлі щороку встановлювати квоту на імпорт тростинного цукру-сирцю в обсязі 260 тис. тонн.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрових буряків урожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1 млн 545 тис. тонн бурякового цукру, що на 22% вище показник сезону 2009 року (1,267 млн тонн).

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ДПС наполягатиме на обов'язковому декларуванні доходів всіма громадянами

Державна податкова служба України наполягатиме на запровадженні обов'язкового декларування доходів всім громадянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України В’ячеслав Бусарєв на прес-конференції на тему «Підсумки кампанії «Декларування-2012» у п'ятницю в Києві.

«Ми пропонуватимемо, наполягатимемо на загальному декларуванні громадян», - сказав він.

За його словами ДПС вже навіть розробила нову, спрощену форму декларації.

«Ми навіть підготували нову форму декларації, яку спрощено, - повідомив В.Бусарєв. - Ми прагнемо до того, щоб декларація була проста, зрозуміла, і люди не витрачали багато часу на її заповнення».

Він повідомив, що поки що питання запровадження загальнообов'язкового декларування доходів перебуває на стадії обговорення. При цьому, не виключено, що нова система декларування почне працювати вже з нового року, що, на думку податківців, значно збільшить надходження до бюджету.

«Припускаю, що наступного року декларування, а нашу позицію я сказав — це загальне декларування, і якщо буде прийнята така система загального декларування разів у три збільшення від цього року ми чекаємо», - зазначив В.Бусарєв.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками кампанії «Декларування-2012» у 2011 році доходи понад 1 млн. грн одержали 2291 громадян, загальна сума одержаного ними доходу становила 15,1 млрд грн. Найбільше мільйонерів у Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях.

В цілому декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, на 1 червня 2012 року до органів ДПС подали 624,6 тис. громадян. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.

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Shell видобуватиме в Україні не сланцевий газ, а газ ущільнених пісковиків

Компанія Shell не видобувала й не планує видобувати сланцевий газ в Україні, повідомили УНІАН у зовнішній прес-службі Shell у Харківській і Донецькій областях - PR-агентстві Ostrogliad PR із посиланням на головного інженера з буріння компанії Михайла Грецького.

«За наявною геологічною інформацією, продуктивні газоносні пласти в межах Юзовської площі сформовані ущільненими пісковиками, а не сланцевими породами», – зазначив М.Грецький.

На зустрічі з харківськими екологами представники Shell підкреслили, що газ, який планується розробляти в межах Юзовської площі (Харківська й Донецька області), відноситься до іншого типу газу нетрадиційного залягання, а саме йдеться про газ ущільнених пісковиків.

М.Грецький зазначив, що газ ущільнених пісковиків видобувається за допомогою вертикальних або похилих свердловин глибиною близько 5 км. Оскільки водоносні горизонти знаходяться на глибині 100-200 метрів, то можливість забруднення водних ресурсів у процесі видобутку газу ущільнених пісковиків мінімальна.

Shell працює над 2 проектами в Україні. Перший: пошукова свердловина в Першотравневому районі Харківської області, буріння якої намічено на осінь 2012 року. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Другий проект: у травні 2012 року компанію було оголошено переможцем конкурсу на право укладення угоди про розділ продукції (УРП) на розробку Юзовської площі (Донецька й Харківська області). Роботи за цим проектом почнуться лише після підписання відповідних договорів (зокрема УРП). Саме буріння на Юзовській площі почнеться лише через декілька років. Тут також йдеться про газ ущільнених пісковиків.

Нетрадиційні газові ресурси скупчуються в менш пористих породах (низькопроникних) і на більших територіях. Застосовуючи спрощену класифікацію нетрадиційних газових ресурсів, серед основних його підтипів можна виділити сланцевий газ (англ. shale gas, скупчується в порах глинистих сланців), газ ущільнених пісковиків (англ. tight gas, скупчується в низькопористих, низькопроникних пісковиках) і метан вугільних пластів (англ. coal bed methane, скупчується в покладах вугілля).

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Янукович ввів у дію рішення РНБО про посилення боротьби з тероризмом

Президент України Віктор Янукович ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як наголошується у рішення Ради нацбезпеки, розроблення ефективних заходів щодо запобігання тероризму є нагальним питанням державної політики. Зокрема, необхідно удосконалити нормативно-правову базу протидії тероризму, посилити координацію та взаємодію між правоохоронними та іншими державними органами, а також інформаційну підтримку антитерористичних заходів.

Зокрема, Кабінету міністрів України доручено ужити в установленому порядку заходів щодо внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про Службу безпеки України» стосовно визначення порядку визнання організацій терористичними, їх ліквідації, конфіскації належного таким організаціям майна, змін до Кримінального кодексу України стосовно посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності та забезпечити супроводження у Верховній Раді України відповідних законопроектів.

Також уряд має розробити і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України: у двотижневий строк проекти законів про внесення змін до: Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо надання підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, додаткових повноважень із застосування спеціальних технічних засобів для запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю та Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» щодо вдосконалення контролю за додержанням порядку поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення з метою унеможливлення їх незаконного обігу і використання;

Крім того Кабмін повинен розробити проекти законів про протидію екстремізму; про приватну детективну розшукову діяльність; про посилення відповідальності за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв та їх комплектуючих і складових; про кібернетичну безпеку України.

Крім того уряду доручено розробити та затвердити до 1 серпня 2012 року Державну програму встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування; до 31 серпня 2012 року підготувати і подати в установленому порядку на розгляд Президентові України Концепцію боротьби з тероризмом; розробити і впровадити комплексні заходи організаційного, інформаційного і роз'яснювального характеру щодо всебічного висвітлення заходів із реалізації державної політики боротьби з тероризмом та інформування населення стосовно антитерористичної діяльності; підвищення рівня правової свідомості населення з метою сприяння утвердженню толерантних відносин, недопущення насильницьких дій, зниження соціальної напруги в суспільстві; посилення контролю за додержанням законодавства стосовно заборони розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, ненависті, до вчинення терористичних актів, дій, що загрожують громадському порядку, а також матеріалів, що пропагують расову, національну чи релігійну нетерпимість, дискримінацію.

У свою чергу Службі безпеки України доручено активізувати роботу щодо своєчасного попередження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю, підвищити результативність проведення оперативно-розшукових заходів стосовно попередження та розкриття таких злочинів, виявлення й усунення причин і умов, що сприяють їх учиненню, забезпечити спеціалізовану підготовку оперативних і слідчих підрозділів, які розслідують злочини цієї категорії; вжити разом з іншими правоохоронними органами додаткових заходів щодо запобігання вчиненню терористичних актів, проявам радикалізації та екстремізму під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; розробити разом з іншими правоохоронними органами і Державною службою статистики України та забезпечити затвердження в установленому порядку єдиної форми статистичної звітності щодо протидії тероризму та результатів роботи визначених законом суб'єктів боротьби з тероризмом, порядку формування такої звітності.

Міністерству внутрішніх справ України, згідно з рішенням, доручено розробити і впровадити до 1 серпня 2012 року програму поліпшення підготовки відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, які можуть використовуватися під час проведення антитерористичних операцій; активізувати роботу щодо розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних із завідомо неправдивими повідомленнями про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, зокрема додатково вивчити кримінальні справи про нерозкриті злочини зазначеної категорії, вжити заходів щодо виявлення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України разом зі Службою безпеки України доручено розробити проект Програми захисту державних інформаційних ресурсів від протиправного втручання в їх діяльність та подати його в установленому порядку для затвердження Кабінету Міністрів України.

Служба зовнішньої розвідки України має активізувати роботу зі своєчасного виявлення і попередження поширення тероризму на територію України ззовні.

Адміністрації Державної прикордонної служби України доручено забезпечити посилення роботи щодо протидії нелегальній міграції, насамперед із регіонів, в яких активно діють терористичні угруповання.

Міністерству закордонних справ України доручено вивчити питання та підготувати пропозиції щодо приєднання України до Договору про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом.

Генеральній прокуратурі України пропонується посилити нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства у справах про злочини, пов'язані з терористичною діяльністю.

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Президент ввів у дію рішення РНБО про нову Стратегію національної безпеки

Президент України Віктор Янукович ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Кабінету міністрів України доручено забезпечити виконання Стратегії національної безпеки України; опрацювати та забезпечити у шестимісячний строк у встановленому порядку удосконалення системи моніторингу стану національної безпеки України, зокрема шляхом запровадження показників (індикаторів) стану національної безпеки, збору, обробки та аналізу інформації про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки, оцінки ситуації, прогнозування її розвитку і можливих негативних наслідків;

Також уряду доручено визначити механізм оперативного реагування на ризики та загрози національній безпеці; запровадити єдині форми інформування керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки та прогнозів щодо показників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятирічний період.

Крім того Кабміну, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям доручено доповідати щорічно до 1 лютого Раді національної безпеки і оборони України інформацію про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки та прогнози щодо показників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятирічний період. Секретареві РНБО разом із Національним інститутом стратегічних досліджень доручено подавати щорічно до 1 квітня, а в разі необхідності – невідкладно доповіді про стан національної безпеки України.

Згідно рішенню Ради нацбезпеки, метою реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для забезпечення інтересів громадян, суспільства і держави, дальшого поступу України як демократичної держави зі сталою та зростаючою ринковою економікою, держави, що керується європейськими політичними й економічними цінностями, в якій повага і захист прав і законних інтересів усіх територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп є запорукою незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України.

Зокрема, політика національної безпеки України виходить із принципів пріоритету захисту національних інтересів; пріоритету договірних (мирних) засобів при вирішенні конфліктів; своєчасності й адекватності заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань; послідовної реалізації політики позаблоковості з використанням в інтересах України механізмів міжнародної безпеки; чіткого розмежування повноважень і скоординованої взаємодії органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичного цивільного контролю над сектором безпеки та оборони – системою органів, які відповідають за забезпечення безпеки та оборони держави; професіоналізму, відкритості та прозорості у процесі формування і реалізації державної політики.

Стратегією визначено, що чинниками, що загрожують глобальній міжнародній стабільності та негативно позначаються на безпековому середовищі України є: загострення конкуренції між світовими центрами впливу, застосування сили або погрози силою у міжнародних відносинах всупереч загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, спроби держав розв'язувати проблеми за рахунок інших держав; криза існуючої та невизначеність засад нової системи міжнародної безпеки, розмивання системи міжнародних угод у галузі стратегічної стабільності, послаблення ролі міжнародних безпекових інститутів, що у комплексі з недосконалою системою міжнародного права уможливлює безкарне застосування сили на міжнародній арені для реалізації власних інтересів; виникнення самопроголошених квазідержавних утворень на територіях суверенних держав, поява небезпечних прецедентів визнання іншими державами деяких із цих утворень, що стало стимулом для процесів регіонального сепаратизму.

Також серед чинниками, що загрожують глобальній міжнародній стабільності визначено посилення конкуренції за доступ до природних ресурсів, встановлення контролю за маршрутами їх постачання на ринки споживання в умовах зростаючого дефіциту сировинних ресурсів; інтенсифікація процесів мілітаризації окремих держав і регіонів, збільшення кількості держав, які на порушення вимог міжнародних режимів нерозповсюдження намагаються заволодіти зброєю масового ураження та засобами її доставки; поширення тероризму, піратства, наркоторгівлі, незаконної торгівлі зброєю і ядерними матеріалами, транснаціональної організованої злочинності, злочинів, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, поширення нелегальної міграції, торгівлі людьми, кіберзлочинності; надмірне антропогенне навантаження на довкілля, що зумовлює збільшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, і як наслідок – глобальні зміни клімату, зростання дефіциту продовольства, питної води, небезпечні техногенні аварії, пандемії, що загрожують населенню і потребують додаткових ресурсів для реагування на них.

Крім того, згідно Стратегії, на погіршення регіонального безпекового середовища навколо України впливає активізація процесів формування сфер впливу або зон геополітичної відповідальності, які супроводжуються зростанням конфліктності, поширенням практики провокування конфліктних ситуацій, у тому числі збройних, посиленням різновекторних зовнішніх впливів у регіоні, загрозами превентивного застосування збройних сил окремими державами за межами своїх кордонів.

Безпосередніми зовнішніми викликами національній безпеці України є: наявність неврегульованого конфлікту у придністровському регіоні Республіки Молдова, що безпосередньо межує з Україною; невирішеність питання щодо розмежування лінією державного кордону акваторії Чорного і Азовського морів та Керченської протоки, відсутність демаркації державного кордону України з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Республікою Молдова, що стримує врегулювання правових засад забезпечення його режиму і облаштування, ускладнює ефективну протидію транснаціональним загрозам; наявність неврегульованих проблемних питань, пов'язаних із тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, недосконалість договірно-правової бази у цій сфері; недосконалість державної політики у сфері міграції, неефективність системи державного регулювання міграційних процесів, що не забезпечують належний захист прав та інтересів громадян України, які працюють за кордоном, не створюють умов для допуску іммігрантів в Україну відповідно до її національних інтересів, для належної інтеграції іммігрантів в українське суспільство.

Крім того загрозою економічній безпеці визнано залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури, недостатня ефективність роботи щодо його захисту від несумлінної конкуренції з боку українських монополістів та імпортерів, а також щодо боротьби з контрабандою; загрозою енергетичній безпеці надмірна залежність від імпорту енергоносіїв, невирішені проблеми диверсифікації джерел і маршрутів їх постачання, недостатнє використання власного енергетичного потенціалу.

Рішення РНБО визнає стратегічними цілями політики національної безпеки України у середньостроковій перспективі є створення прийнятних зовнішніх і внутрішніх умов для реалізації національних інтересів України, ефективної системи забезпечення національної безпеки і зміцнення її органів.

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Україна за два роки витратила на інфраструктурні проекти 40 млрд грн

Україна за два роки витратила на реалізацію інфраструктурних проектів 40 млрд грн і має намір у майбутньому утримувати такі ж темпи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході зустрічі з ученими-економістами.

«Ми витратили за два роки на реалізацію інфраструктурних проектів 40 млрд грн. Ми за два роки зробили більше, ніж за 20 років. Вперше ми такі величезні гроші направили на інфраструктуру. І ось тепер би нам цей темп підтримати», - сказав М.Азаров.

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