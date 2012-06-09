Янукович підписав закон про примусове відчуження майна в умовах надзвичайного стану

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

В законі термін "військове командування" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" або Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану", залежно від правового режиму, в умовах якого передається, відчужується або вилучається майно.

Відповідно до закону, правовою основою примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та указ Президента України про введення надзвичайного чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України. Примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості. У разі неможливості попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

В законі визначені органи, що приймають рішення про примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану

Відповідно до закону, військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану. військове командування; для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, з ініціативою про безоплатну передачу комунального майна у державну власність до відповідної місцевої ради звертаються: для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану

щодо об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад; районних, обласних рад щодо об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.Передача комунального майна у державну власність здійснюється за рішенням: сільських, селищних, міських, районних у містах рад

У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради або секретарем, заступником голови відповідної ради з наступним його затвердженням відповідною радою згідно із законом. Відповідне рішення приймається зазначеними особами у порядку, встановленому законом.

Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Право на відшкодування вартості майна у разі його примусового відчуження в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи, у яких відчужені будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану або для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, і відповідно їх правонаступники та спадкоємці.

В законі передбачений порядок отримання компенсації за примусово відчужене майно.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня. Верховна Рада України ухвалила в новій редакції Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», врахувавши всі пропозиції Президента України.