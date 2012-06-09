Черговий землетрус магнітудою 4,5 стався на півночі Італії

Землетрус магнітудою 4,5 стався сьогодні вранці на півночі Італії в областях Венето і Фріулі-Венеція-Джулія.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Agi, підземний поштовх був зареєстрований сейсмологами Національного інституту геофізики і вулканології Італії о 4.04 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився на глибині 7,1 км неподалік містечка Клаут, що знаходиться в області Фріулі-Венеція-Джулія.

Багато жителів населених пунктів, де відчувалися коливання земної кори, перелякані вибігали на вулицю. Повідомлень про потерпілих і руйнування не надходило.

Землетрус магнітудою 4,5 було зареєстровано в Італії 6 червня. Його епіцентр знаходився в Адріатичному морі неподалік італійського міста Равенна, розташованого в області Емілія-Романья, де підземні поштовхи різної сили не припиняються вже майже три тижні.

Сильний землетрус магнітудою 6 стався в Емілії-Романьї 20 травня. Через дев'ять днів, 29 травня, там же стався ще один землетрус, магнітуда якого склала 5,8. Внаслідок цих стихійних лих були зруйновані сотні будинків, будівель і пам'ятників архітектури, здебільшого церков. Загальна кількість загиблих склала 26 чоловік, близько 400 чоловік дістали поранення і майже 15 тисяч італійців лишилися без притулку.