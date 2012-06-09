У Києві на час Євро-2012 встановлять мобільні туалети у місцях паркування транспорту

У Києві на час Євро-2012 встановлять мобільні туалетні кабіни у місцях паркування транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, підписано відповідне розпорядження міськдержадміністрації.

Згідно з документом, спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» визначено виконавцем робіт із тимчасового розміщення мобільних вбиралень та їхнього обслуговування.

Так, модульні кабіни розташують у Дніпропетровському, Одеському, Харківському, Чернігівському, Овруцькому, Ковельському та Житомирському напрямках. Загалом визначено близько 45 локацій.