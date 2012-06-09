Справу про вбивство 5 працівників «ПриватБанку» передали до суду

У Донецьку завершено слідство і направлено до суду кримінальну справу про вбивство 29 грудня 2011 року п'яти працівників відділення «ПриватБанку» .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У рамках слідства у кримінальній справі проведено понад 75 експертиз. Справа з обвинувальним висновком направлена до суду для розгляду по суті. Підсудним загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Підтримувати державне звинувачення в суді буде заступник прокурора області.

Під час слідства встановлена причетність до скоєння злочину чотирьох осіб. Суд обрав звинувачуваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в центрі Донецька було скоєне пограбування відділення «ПриватБанку». Було вбито п'ять чоловік.

31 грудня Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило про затримання два підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Міліція встановила, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження.