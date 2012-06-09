Харківську фан-зону пікетують робітники, яким не платили зарплати по 1,5 роки

У Харкові на акцію протесту з вимогою виплати зарплати вийшли робітники ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» і ДП «Завод ім. Малишева».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 пікетувальників зібралися на площі Свободи поблизу офіційної фан-зони Євро-2012 в Харкові.

Люди тримають транспаранти англійською та російською мовами: «Буржуйская власть, верни долги по зарплате!», «Янукович, почему нам не дают заработать на жизнь?», «Добкин, выполни свои обещания!», «Верните деньги!».

Пікетувальники вимагають негайного погашення боргів по зарплаті, а також відновлення стабільної роботи підприємств.

За даними учасників акції протесту, борги по зарплаті на ДП «Харківський приладобудівний завод» сягають 38 млн грн, деякі з робітників не отримували більше року.

Коментуючи сьогоднішню акцію протесту робітників, директор ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» Юрій Мазниченко сказав, що план реструктуризації підприємства буде представлений наступного тижня.

Він також висловив сподівання, що наступного тижня план реструктуризації підприємства, розроблений робочою групою у складі спеціалістів Харківської облдержадміністрації та ДК «Укроборонпром», буде підписаний керівництвом «Укроборонпрому».

За словами директора заводу, відповідно до розробленого плану реструктуризації, на підприємстві будуть збережені всі технології, однак буде зменшена чисельність робітників до 550 осіб (на сьогодні на підприємстві працює 1100 осіб) та буде оптимізовано незадіяне у виробництві майно.

Ю.Мазниченко підкреслив, що з кінця травня борг по зарплаті на заводі зменшився на 2 млн грн і на сьогодні становить близько 30 млн грн.

«Я вважаю, що це суто політична акція, не підкріплена справою. Я не хочу бути останнім директором. Я знаю, що завод буде жити і буде працювати. В це я вірю і всьому колективу скажу», - підкреслив Ю.Мазниченко.

У свою чергу, начальник інструментального цеху заводу Олексій Швидкий зауважив, що квітнева зарплата на підприємстві виплачена, з наступного вівторка очікується виплата травневої зарплати.

«Акція, яка зараз була, вона абсолютно нам чужа. У цій ситуації я вважаю, що вона нікому не потрібна. Ця акція робить шкоду не тільки Харкову, але й усій Україні. Квітневу зарплату отримали, наступного тижня з вівторка плануємо отримати травневу зарплату», - сказав він.