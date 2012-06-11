Анонс на 11 червня

* Прес-конференція на тему: «Наслідки прийняття закону про регулювання закупівельних цін на молоко». Учасники: почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голова Спілки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич та експерт Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «День легкої промисловості - свято чи похорон?». 10 червня 2012 року вітчизняний легпром святкує День працівника легкої промисловості. Чи є що святкувати? Підприємствами галузі напередодні Дня працівника легкої промисловості було ініційовано проведення Акції підтримки вітчизняного виробника траурною ходою «Похорон легкої промисловості України» з метою залучення уваги уряду та громадськості до результатів «реформ», «дерегулювання», продовження процесу дискримінації та витіснення вітчизняного виробника з ринку України. Адже в 2012 році падіння виробництва склало 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, частка імпортованих товарів легпрому залишається на рівні 85-90% (при цьому ємність внутрішнього ринку за мінімальними оцінками складає 80 млрд грн), а українські споживачі залишаються незахищеними від неякісної та контрафактної продукції. При цьому заручниками ситуації залишаються виробники. Організатори: Українська асоціація підприємств легкої промисловості, Всеукраїнське об'єднання роботодавців легкої промисловості. У роботі візьмуть участь керівники підприємств галузі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Сьогодні в 21-45 в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч Чемпіонату Європи по футболу, в якому зіграють збірна України та збірна Швеції.

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