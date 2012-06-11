ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Інвестфонди публічно обмежать» пише: НКЦПФР розробила Концепцію стимулювання публічних розміщень цінних паперів в Україні, запропонувавши низку фінансових і регуляторних поступок таким емітентам. Експерти, оцінюючи документ позитивно, звертають увагу на утиски в ньому прав інвестфондів.

http://delo.ua/finance/investfondy-publichno-ogranichat-179141/

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Також «Діло» в публікації «Емітентів випустять до Росії» пише: на найближчій зустрічі з російськими колегами в липні делегація НКЦПФР обговорить низку питань, у числі яких буде й вихід українських компаній на російський ринок капіталу. Зокрема, передбачається запуск пілотного проекту з подвійного лістингу, завдяки якому українським цінним паперам буде забезпечено вільний обіг на російських фондових майданчиках.

http://delo.ua/finance/emitentov-vypustjat-v-rossiju-179140/

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«Діло» в публікації «Автоцивілку» запропонували зробити необов'язковою» пише: у парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується виключити страхування автоцивільної відповідальності зі списку обов'язкових.

http://delo.ua/finance/avtograzhdanku-predlozhili-sdelat-neobjazatelnoj-179082/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Реверсивна політика», в якому пише: Україна домовилася з ЄБРР про фінансування модернізації газопроводу для постачання газу з Європи. Це дозволить купувати в Польщі до 3 млрд кубометрів катарського газу на рік. Ціна цього палива на 10-15% нижча, ніж російського.

http://www.kommersant.ua/doc/1955957

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Шведи відступили з України», в якому пише: шведська банківська група SEB закрила операцію з продажу «СЕБ Банку» українському інвесторові. До нього від роботи в українському роздрібі відмовився його конкурент — Swedbank. Таким чином, 40 тис. шведських футбольних уболівальників, які в найближчі три тижні відвідають Україну, не зможуть розраховувати на пільгове обслуговування у «дочках» відомих їм банків.

http://www.kommersant.ua/doc/1955796

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Газета «Сьогодні» в публікації «Азаров запевнив у стабільності гривні» пише: прем'єр-міністр акцентує на необхідності розвитку банківського сектора.

http://www.segodnya.ua/news/14391630.html

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Також «Сьогодні» в публікації «НБУ незадоволений українським кредитуванням» пише: регулятор хоче стимулювати ринок.

http://www.segodnya.ua/news/14391441.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Виведення валюти з України почалося...» пише: за травень на міжбанку обіг купівлі/продажу перевищив 18 млрд дол. - на 80% більше, ніж у травні 2011 року. Ситуація свідчить тільки про одне - валюту почали виводити з України. Якщо тенденція збережеться, то літо заповідається для нашого валютного ринку гарячим. Куди гарячішим, ніж футбольні баталії Євро-2012...

http://economics.unian.net/ukr/detail/130244

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Сезон-2012: на столі українські овочі та імпортні фрукти» пише: овочами цього сезону Україна себе забезпечить сама, а ось фруктами - ні: через люті морози загинуло до 70% врожаю персиків та абрикосів. Уся надія на імпорт...

http://economics.unian.net/ukr/detail/130211

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Власників квартир зобов'яжуть платити за капремонт будинків щомісяця» пише: у РФ досі рахунки, що приходять власникам квартир, включали тільки плату за утримання і ремонт житлових приміщень та плату за комунальні послуги. Платежі за капітальний ремонт фактично були добровільними.

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1839831/sobstvennikov_kvartir_obyazhut_platit_za_kapremont

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Також «Ведомости» в публікації «Банки зайняли по максимуму - вся ліквідність піде у валюту» пишуть: у Росії епоха дешевих грошей закінчилася. Центробанк досяг того, чого добивався, - тепер ситуацію з ліквідністю повністю контролює він.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1839727/banki_vzyali_rekordnyj_obem_na_aukcionah_pryamogo_repo_s_cb

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Видання «Известия» в публікації «Букмекери прогнозують похорони Леніна у 2013 році» пише: найбільша кількість ставок щодо дати похорону вождя Жовтневої революції припаде на 2013 рік. Раніше росіяни укладали парі й ставили на те, що Леніна, який покоїться вже майже 90 років у мавзолеї, віддадуть землі у 2012 році. Але після заяви нового міністра культури настрій гравців зміниться.

http://izvestia.ru/news/527161

(УНІАН)