Сьогодні президент мультимедійної компанії UMH Group Борис Ложкін оголосив про підписання ліцензійної угоди між UMH Group і видавничим домом Condé Nast International.

За цією угодою, Vogue стане першим виданням Condé Nast, яке вийде на українському ринку в друкарському і електронному вигляді протягом наступних 12 місяців, повідомили УНІАН у прес-службі UMH group.

Vogue — журнал про моду, що видається з 1892 року видавничим домом Condé Nast Publications. Український Vogue стане двадцятим міжнародним виданням знаменитого журналу, що випускається у США, Великобританії, Франції, Італії, Німеччині, Іспанії, Росії, Японії, Китаї, Тайвані, Мексиці та країнах Латинської Америки, Кореї, Бразилії, Греції, Австралії, Португалії, Індії, Туреччині і Нідерландах.

Президент UMH Group Б.Ложкін відзначив, що спільна робота з Condé Nast International "...дозволить вивести вітчизняну медіагалузь на якісно новий рівень, а запуск легендарного бренду Vogue в Україні стане знаковим явищем для всього luxury-ринку".

Голова Ради директорів і виконавчий директор Condé Nast International Джонатан Ньюхаус вважає, що в Україні "...ринок luxury перебуває на підйомі, і досвід Vogue найкращим чином допоможе задовольнити дедалі більший інтерес читачів до цієї сфери".

Довідка УНІАН.Condé Nast, підрозділ американської компанії Advance Publications, працює на 25 ринках, видає 137 журналів, понад 100 сайтів і 170 додатків для планшетів і смартфонів для таких легендарних брендів, як Vogue, GQ, Glamour, Wired, Condé Nast Traveller і Vanity Fair. У числі останніх світових запусків – Vogue у Нідерландах, Glamour у Бразилії, Condé Nast Traveller у Росії і AD у Китаї та Індії.

UMH Group – мультимедійна група у Східній Європі, яка керує портфелем з більш ніж 50 брендів. В Україні вона займає лідерські позиції на ринках Інтернету, радіо і преси, у Росії входить до десятки найбільших гравців видавничого ринку. З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі.