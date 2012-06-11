Азаров шведським вболівальникам: "З мене пляшка пива, якщо програємо"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав фан-зону Євро-2012 в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, глава уряду обійшов всю територію фан-зони на Хрещатику і поспілкувався зі шведськими вболівальниками.

«Ви на Швецію ставите, я - на Україну. З мене пляшка пива, якщо програємо», - запропонував закластися шведським фанам М.Азаров.

Він також поцікавився у шведів, чи подобається їм Київ. На що один із уболівальників відповів, що Київ - дуже красиве місто.

«Колись ваші вікінги сюди приїжджали 1000 років тому. Давно це було», - сказав М.Азаров.

Також прем'єр на території фан-зони на імпровізованому ковадлі викував монету, присвячену Євро-2012.