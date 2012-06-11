У Дніпропетровську 9 людей отримали опіки внаслідок загоряння пороху в трамваї

9 осіб постраждали внаслідок раптового займання пороху, який перевозив у сумці один із пасажирів трамвая у Дніпропетровську - член громадської організації мисливців та рибалок.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, інцидент стрався сьогодні близько 13.30, при цьому трамвай був «набитий вщент пасажирами».

За попередньою інформацією, власник небезпечного вантажу придбав вибухонебезпечну суміш у капсулі до набоїв в мисливський крамниці «Беркут».

Причини займання пороху встановлюються, але фахівці не виключають, що це могло статися внаслідок або падіння сумки, або високої температури, або ж обох цих факторів.

Водночас, за даними джерела у правоохронних органах, сумка з порохом при повороті трамвая впала на підлогу, після чого стався вибух.

9 постраждалих пасажирів з опіками рук 1-2-го ступенів доставлені до опікового відділення міської лікарні № 2 Дніпропетровська.

Також після вибуху стало зле вагітній жінці, яка перебувала в іншій частині вагона.

Власник небезпечного вантажу дає свідчення у Бабушкінському райвідділі міліції Дніпропетровська.

За словами начальника УЗГ МВС України Володимира Поліщука, «безпосередньо власник небезпечного вантажу отримав опіки ніг».

Як сказав В.Поліщук, займання трамваю не сталося. На місці працюють слідчо-оперативні групи.

При цьому він зауважив, що кваліфікацію інциденту даватимуть органи прокуратури, але не виключено, що це може бути трактовано як нещасний випадок або необережне поводження з вибухонебезпечними чи легкозаймистими речовинами.

Також, повідомив В.Поліщук, слідство буде з’ясовувати, чи належним чином чоловік придбав порох і чому перевозив його без дотримання правил безпеки.