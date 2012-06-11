Анонс на 12 червня

* Відбудеться публічна презентація «Формування інвестиційного іміджу України: перші підсумки діяльності InvestUkraine» («Єдине інвестиційне вікно» Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України). Відбудеться також брифінг, в якому візьмуть участь: голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, керівник InvestUkraine Сергій Євтушенко, представники міжнародного ділового середовища.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки роботи Аграрного фонду за п'ять місяців 2012 року. Перспективи роботи державного органу до кінця поточного року». В роботі візьме участь генеральний директор Аграрного фонду України Ігор Якубович.

* Круглий стіл на тему: «Виробництво та виробники АПК: як досягти балансу інтересів?». Організатори: Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer і аграрна компанія Harmelia. Запрошені: Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, Жан-Жак Ерве, радник Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole), академік Академій сільського господарства Росії, України, Франції, Віталій Саблук, начальник відділу з впровадження економічних реформ Департаменту патронатної служби міністра АПП; Алекс Ліссітса, президент УКАБ, Володимир Лапа, гендиректор УКАБ, Лариса Старикова, координатор аналітичного центру Аграрного Союзу Україна, Вадим Бодаєв, віце-президент аграрної компанії Harmelia.

* Круглий стіл на тему: "Скасування дотаційних сертифікатів та зміна тарифної політики - загроза конкурентоспроможності всієї української промисловості на користь неприродної енергомонополії". Учасники: Сергій Соболєв, перший заступник голови фракції "Блок Юлії Тимошенко" - "Батьківщина", представники ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", ВАТ "Запорізький завод феросплавів", ВАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"; ВАТ "Стахановський завод феросплавів" ; ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"; НКРЕ; Міністерство палива та енергетики та ін.

* Прес-конференція на тему: "Чи зважаться депутати ввести податок на розкіш?". Організатор - ГолосUA. Учасники: народні депутати: представник Компартії України Олександр Голуб, представник фракції "БЮТ-Батьківщина" Ольга Боднар, представник фракції Партії регіонів Василь Горбаль.

* Відбудеться брифінг заступника міністра соціальної політики України - керівника апарату В'ячеслава Коломійця для представників ЗМІ і в 14-00 пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю В.Коломійца, а також фахівців Міністерства. Телефон "гарячої лінії" - 254-05-65.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «12 000 000 грн. на здійснення мрії». Учасники: володар рекордного джек-поту лотереї «Лото-Забава» - Микола, Євген Власенко, генеральний директор компанії МСЛ; Вікторія Цомая, директор з маркетингу компанії МСЛ. Рекордний для «Лото-Забава» джек-пот в 12 мільйонів гривень було зірвано 3 червня 2012 року. Джек-пот був встановлений 1 січня 2012 року і протримався трохи більше 5 місяців. Володарем великого виграшу став гравець з Луганської області. Це 20 мільйонер «Лото-Забави» за поточний рік і 123 за всю історію існування лотереї.

* Прес-конференція керівника німецької організації з міжнародного співробітництва GIZ Матіаса Брандта, який дасть експертну оцінку рівню підготовки Києва до Євро-2012 і презентує громадсько-культурний проект «Європейське містечко», що функціонує під аркою Дружби народів під час Євро-2012.

* Відбудеться засідання Вищого господарського суду України у справі про «Садибу Мурашко». Уже 5 років кияни захищають будинку на вул. Житомирській від руйнування і забудови. Будинки мають історичну, культурну та архітектурну цінність, вони пов'язані з ім'ям відомого художника Олександра Мурашка і навіть мають свою історичну назву «Садиба Мурашка». Суд розгляне питання за скаргою ТОВ "Вестіга". Якщо ВГСУ задовольнить скаргу "Вестіга", то пам'ятки культурної спадщини знову можуть опинитися під загрозою знищення.

* 12-14 червня буде проводитися виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку з порядком денним: "Про законодавче забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Українського Придунав'я" (Одеська область).

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