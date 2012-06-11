Російські слідчі вилучили в опозиціонерів 1 млн євро і агітаційну продукцію

Москва. Російські слідчі під час обшуків вилучили в опозиціонерів 1 млн євро і агітаційну продукцію.

Як повідомили УНІАН в Слідчому комітеті Росії, під час обшуків, проведених слідчими Слідчого комітету у рамках кримінальної справи про масові безпорядки 6 травня на Болотній площі в Москві, у квартирах у Сергія і Анастасії Удальцових, помічника депутата Державної думи Іллі Пономарьова Марії Баронової, Іллі Яшина і Ксенії Собчак вилучена велика кількість агітаційної продукції і літератури з антидержавницькими гаслами, електронні бази даних і комп'ютери, що містять інформацію, котра має значення для кримінальної справи. Крім того, в Удальцових вилучені списки осіб, які підтримують їхні погляди, так званий актив.

У квартирі в І.Яшина і К.Собчак вилучена велика сума грошей в європейській і американській валюті, розкладених у більш ніж 100 конвертів (не менше 1 млн. євро). Слідство з'ясовує джерело отримання валюти і для яких цілей вона призначалася.

Повідомляється, що продовжуються обшуки в Олексія Навального і Олексія Сахніна, а також в інших місцях проживання І.Яшина.

Борис Нємцов досі переховується від слідства, у зв'язку з чим слідчі не можуть провести в нього санкціонований обшук.

Підкреслюється, що всі особи, в яких були проведені обшуки, викликані на допит у Слідчий комітет 12 червня.

Як повідомляв УНІАН, завтра в Москві відбудеться новий опозиційний Марш мільйонів «За чесну і легітимну владу!».