Курс НБУ на 12.06.12

Офіційний курс НБУ на 12.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 11 червня - 799.2500) 100 EUR - 1002.5792 (на 11 червня - 996.5049) 10 RUR - 2.4527 (на 11 червня - 2.4415)

Офіційний курс НБУ на 12.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 11 червня - 799.2500) 100 EUR - 1002.5792 (на 11 червня - 996.5049) 10 RUR - 2.4527 (на 11 червня - 2.4415) Облікові курси банківських металів на 12.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 127320.53 (на 11 червня - 125961.80) 961 XAG 10 Срібло - 2288.25 (на 11 червня - 2251.49) 962 XPT 10 Платина - 115411.70 (на 11 червня - 113413.58) 964 XPD 10 Паладій - 49793.28 (на 11 червня - 48994.03)

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