ТОП-10 (11 червня)

Бойко знайшов спосіб знизити дефіцит «Нафтогазу» без підвищення тарифів для населення

Надходження до бюджету Пенсійного фонду України зросли до 86 млрд грн

«WebMoney Україна» заявляє, що буде блокувати інтернет-розрахунки учасників МММ-2012

Україна працює над диверсифікацією поставок газу - Бойко

Звіт про використання коштів на Євро-2012 відбудеться за будь-яких умов, запевняє Томенко

Уряд випустить ОВДП на 2,6 млрд грн для кредитування Аграрного фонду

Ярославський купив «Авіалінії Харкова»

Кабмін залучить 152 млн євро від ЄБРР на будівництво метро в Дніпропетровську

Мінфін виплатив 38,25 млн дол. за єврооблігаціями 2003 року випуску

Банковские группы обяжут создавать подразделения риск-менеджмента

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Бойко знайшов спосіб знизити дефіцит «Нафтогазу» без підвищення тарифів для населення

Заходи щодо збільшення внутрішнього видобутку вуглеводнів і заміни природного газу вугіллям, яке видобувають у країні, можуть сприяти скороченню збитків НАК «Нафтогаз України» без підвищення тарифів для населення. Про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Bloomberg.

«Ми не вважаємо підвищення тарифів єдиною мірою для скорочення дефіциту "Нафтогаза", - сказав Ю.Бойко.

Коментуючи переговори з МВФ про відновлення кредитної програми, міністр зазначив, що Україна працює над пошуком компромісу. «Ми ведемо діалог з МВФ. Ми хочемо відновлення програми і знаходження компромісу», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками роботи місії МВФ в Україні з 21 по 28 травня голова місії Кріс Джарвіс на прес-конференції в Києві повідомив, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації Фонду, зокрема, які стосуються підвищення цін на газ для населення.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця цього року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ в розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.

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Надходження до бюджету Пенсійного фонду України зросли до 86 млрд грн

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) у січні-травні 2012 року надійшло 86,205 млрд грн, що на 7,9%, або 6,325 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє фонд.

Сума власних надходжень за звітний період становить 61,483 млрд грн, що на 15,6%, або 8,278 млрд грн, більше, ніж у січні-травні 2011 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги у січні-травні п.р. становлять 91,899 млрд грн.

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«WebMoney Україна» заявляє, що буде блокувати інтернет-розрахунки учасників МММ-2012

Система інтернет-розрахунків «WebMoney Україна» (WMU) заявляє про намір блокувати інтернет-розрахунки учасників МММ-2012, йдеться в повідомленні WMU.

«У зв'язку з реорганізацією МММ і повідомленнями про спробу створення нової фінансової піраміди, нагадуємо, що подібна діяльність у рамках WebMoney Transfer суворо заборонена й блокується, з подальшою відмовою в обслуговуванні» - йдеться в повідомленні WMU.

У повідомленні зазначається, що для безпеки користувачів WMU відстежує і присікає спроби використання системи WebMoney Transfer у формуванні фінансових пірамід або структур мережевого маркетингу.

WMU підкреслює, що кожен користувач, який реєструється в системі WebMoney Transfer, акцептує «Угоду про трансферт майнових прав цифровими титульними знаками». Пункт 5 документа говорить, що користувач системи WebMoney Transfer приймає на себе зобов'язання не здійснювати заборонених дій із використанням системи, її сервісів і сайту. Серед іншого, йдеться про заборону на використання WebMoney Transfer для мережевого маркетингу.

«До Переліку товарів і послуг, у розрахунках за які забороняється використання титульних знаків (WM), зокрема WMU, включено багаторівневий маркетинг, піраміди й матриці, бізнес-пакети. Користувачам, які порушують ці правила, ми відмовляємо в обслуговуванні» - заявляють у WMU.

Нагадаємо, що наприкінці травня ряд видань повідомили про те, що в терміновому порядку припиняють свою роботу офіси й осередки системи МММ-2011, всю готівку, що знаходилася в офісах представництв МММ-2011, у терміновому порядку було вивезено в невідомому напрямку, карткові рахунки обнулено й заблоковано.

Пізніше керівник українського сектора МММ-2011 Руслан Нарижняк заявив, що інформація про те, що в МММ-2011 нібито існують якісь фінансові проблеми, не відповідає дійсності.

За його словами, останнім часом у ЗМІ було розв'язано кампанію з дискредитації МММ. На його думку, причиною цієї кампанії може бути кампанія "Фенікс" із заміни ряду неефективних керівників, що проводиться зараз у МММ.

«Панічні настрої організовуються для того, щоб посіяти паніку в лавах вкладників», - зазначив Р.Нарижняк. За його словами, режим спокою діятиме в компанії до середини червня ц.р. Зараз представництвами МММ здійснюється лише прийом вкладів.

Довідка УНІАН. З початку осені 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала склади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку.

Cистема інтернет-розрахунків WebMoney Transfer заснована в 1998 р.

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Україна працює над диверсифікацією поставок газу - Бойко

Україна веде постійну роботу над диверсифікацією поставок газу.

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він повідомив, що домовленість про купівлю природного газу на спотовому ринку з RWE AG, другою за величиною енергокомпанією Німеччини, може забезпечити поставки в Україну близько 5 млрд кубометрів палива.

Ю.Бойко додав, що Україна також обговорює можливість купівлі скрапленого природного газу із США й Катару.

Ще одним варіантом є імпорт газу з Туркменістану, який може забезпечити близько 5 млрд кубометрів на рік як плату за проекти в галузі інфраструктури. Проте така домовленість вимагає дозволу Росії на використання її трубопроводів, зазначив міністр.

Крім того, Ю.Бойко зазначив, що головним пріоритетом України на шляху підвищення енергетичної незалежності є збільшення власного видобутку газу, в тому числі й за рахунок залучення міжнародних інвесторів.

"Пріоритет номер один - збільшення власного видобутку", - сказав він.

Наголошується, що Royal Dutch Shell Plc і Chevron Corp. вже виграли права на видобуток вуглеводнів в Україні. Крім того, держава пропонує ліцензії на Скіфську й Фороську площі на шельфі Чорного моря, що дозволить Україні знизити свою залежність від імпорту з Росії та залучити міжнародну допомогу.

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Звіт про використання коштів на Євро-2012 відбудеться за будь-яких умов, запевняє Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявляє, що звіт про використання коштів на підготовцу до Євро-2012 передбачений законом і не є примхою опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Він нагадав, що коли уряд переконував парламент у необхідності дозволити на короткий період проводити державні закупівлі для Євро-2012 без тендеру, відповідне рішення було ухвалене за умови, що уряд кожні півроку інформуватиме народних депутатів про використання цих коштів.

«Більшість парламенту попросила піти на такий безпрецедентний крок з використання державних фінансів з гарантією, що уряд буде систематично звітувати перед парламентом та інформувати українське суспільство, як і куди йдуть ці кошти», - наголосив віце-спікер. Натомість, сказав він, незважаючина неодноразові вимоги опозиції, уряд та парламентська більшість відмовляються прозвітувати у Верховній Раді з цього питання.

За словами М.Томенка, «спроба перевести дискусію в те, що і попередній уряд неефективно використовував кошти, м’яко кажучи, непродуктивна».

Він зазначив, що за останні 5 років (з моменту прийняття рішення про проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу), окрім нинішнього, працювали ще два уряди - Віктора Януковича та Юлії Тимошенко.

Віце-спікер нагадав, що за часів уряду Ю.Тимошенко він був одним з ініціаторів створення спеціальної слідчої комісії, яку очолили представники опозиції, з перевірки використання коштів на реконструкцію НСК «Олімпійський» та загалом на Євро. М.Томенко додав, що дана комісія діяла протягом року (з травня 2009 по травень 2010) і завдяки спільній позиції і більшості, й опозиції у парламенті здійснювався контроль за використанням коштів.

За словами М.Томенка, тоді спільними зусиллями вдалося переконати владу, що кошторис витрат на НСК «Олімпійський» повинен становити не більш як 3 млрд грн, а спортивні об’єкти, розміщені біля стадіону, не заважатимуть проведенню чемпіонату і їх необхідно зберегти. На жаль, заявив він, в період діяльності нинішнього уряду і кошторис витрат на НСК зріс у геометричній прогресії, і, всупереч чинному законодавству, знесені всі спортивні об’єкти навколо НСК «Олімпійський».

М.Томенко також зазначив, що не бачить жодних проблем сьогоднішньому уряду та правоохоронним органам перевірити, як використовувалися кошти на Євро в період Президента Віктора Ющенка та прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, оскільки «більшість чиновників, що тоді опікувалися проблемами Євро, сьогодні працюють в команді В.Януковича».

«Якщо є бажання перевірити весь п’ятирічний період, починаючи з діяльності уряду В.Януковича, уряду Ю.Тимошенко та, звісна річ, останнього періоду, коли кошти на Євро розподілялися без тендерних закупівель, – це добре і правильно», - наголосив М.Томенко.

Він звернув увагу на те, що вже сьогодні у ЗМІ експерти говорять про необхідність розшифрувати фінансування за бюджетні кошти таких унікальних і фантастично дорогих об’єктів, як НСК «Олімпійський», донецький аеропорт з VIP-терміналом, вертолітний комплекс у Каневі, а також витрати з бюджету на рекламну кампанію за кордоном та всередині країни і багато іншого.

М.Томенко наголосив, що, на переконання опозиції, Євро-2012 є надзвичайно важливою і відповідальною подією для України та українського народу, тому, звісна річ, ініціювання звіту та перевірки треба робити після його завершення. «І тоді жодні політичні чи істеричні аргументи чиновників не стануть пересторогою перед інформуванням громадськості», - підкреслив він.

Коментучи намір представників влади звернутися до суду, віце-спікер зауважив, що «суди, звичайно, будуть».

«Суди будуть, але перед тим, як передати справу про розкрадання бюджетних коштів до суду, треба, щоб відповідно відбувся звіт у Верховній Раді, пройшла перевірка Державної фінансової інспекції та Рахункової палати, провела своє розслідування Генеральна прокуратура, а тоді вже, очевидно, справа дійде до судів», - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Нацагентство з Євро-2012 заявило, що вимагає від М.Томенка підтвердити факти зловживань під час підготовки до Чемпіонату Європи з футболу або спростувати свої заяви, щоб уникнути судових розглядів.

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Уряд випустить ОВДП на 2,6 млрд грн для кредитування Аграрного фонду

Уряд України в 2012 році випустить облігації внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду.

Як повідомляється на офіційному урядовому порталі, таку постанову прийнято в понеділок, 11 червня, на засіданні Кабміну.

Згідно з повідомленням, буде здійснено випуск ОВДП обсягом 2 600 млн грн із подальшою передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування. Термін погашення облігацій - до п'яти років.

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Ярославський купив «Авіалінії Харкова»

Новим власником ПАТ «Авіалінії Харкова» став Олександр Ярославський - президент групи DCH і власник футбольного клубу «Металіст». Інформацію про покупку авіакомпанії харківським бізнесменом кореспонденту УНІАН підтвердили в прес-службі DCH.

Співрозмовник агентства послався на інформацію самого Ярославського, за даними якого 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» придбані структурами DCH.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» за 1,2 млн грн. При цьому ФДМУ не назвав ім'я покупця авіакомпанії. Продаж була здійснена на фондовій біржі ПФТС, надходження коштів очікується найближчим часом.

Довідка УНІАН. Олександр Ярославський - український мільярдер. Стан оцінюється в 1,4 млрд дол. Входить до ТОР-15 рейтингів українських видань Forbes, «Кореспондент», Kyiv Post. Власник групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Група DCH - одна з найбільш потужних бізнес-груп України, має в своєму розпорядженні активи різних галузей (активи представлені будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін.)

У 2008 р. компанія «Нью Системс АМ», що входить до структур DCH, придбала цілісний майновий комплекс Міжнародного аеропорту «Харків» в оренду на 49 років. Компанія інвестувала в реконструкцію аеровокзалу та прилеглої території 107,2 млн дол.

АТ «Авіалінії Харкова» створено на базі Харківської державної авіакомпанії «Авіалінії Харкова». Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, з 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.

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Кабмін залучить 152 млн євро від ЄБРР на будівництво метро в Дніпропетровську

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 червня прийняв рішення про доцільність залучення позики 152 млн євро від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для реалізації інвестиційного проекту ЄБРР «Завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську», повідомляється на офіційному сайті уряду.

Проект дасть можливість розпочати масштабне розширення діючої лінії метрополітену. До існуючих сьогодні 7 кілометрів «підземки» додадуть ще чотири, які будуть прокладені вздовж проспекту Карла Маркса.

Заплановане розширення існуючої лінії метрополітену в центр міста збільшить його довжину до 11 кілометрів і додасть три нові станції - «Театральна», «Центральна» і «Музейна».

Усього на реалізацію проекту, з урахуванням позики в 152 млн євро від ЄБРР, планується залучити кредитні кошти в обсязі 304 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, згідно з техніко-економічним обгрунтуванням, яке виконала провідна австрійська компанія «SGS Austria», вартість проекту добудови трьох нових станцій Дніпропетровського метрополітену складає 368 млн євро (понад 4 млрд грн). З них 304 млн євро передбачається залучити у вигляді кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) (по 152 млн євро кожний банк) під надані урядом України державні гарантії.

З держбюджету в 2012 р. виділено 13,4 млн грн для підтримки в безпечному стані гірничих виробок метрополітену.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен будується понад чверть століття.

Будівництво метро було відновлене в лютому 2011 р.

Дніпропетровське метро має одну лінію завдовжки 7,8 км із 6 станціями.

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Мінфін виплатив 38,25 млн дол. за єврооблігаціями 2003 року випуску

Міністерство фінансів здійснило чергову виплату купонного доходу в розмірі 38,25 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2003 року випуску.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Довідка УНІАН. У 2003 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 1 млрд дол з погашенням у 2013 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 7,65% річних.

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Банковские группы обяжут создавать подразделения риск-менеджмента

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обязать банковские группы создавать в своей структуре отдельные подразделения риск-менеджмента.

Об этом говорится в проекте постановления Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН. Документом вносятся изменения в Методические рекомендации по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины.

«Банковская группа должна иметь подразделение по риск-менеджменту банковской группы, которое создается ответственным лицом банковской группы», - говорится в проекте постановления.

Указанное подразделение должно быть независимым от бизнес-направлений банковской группы. На него возлагаются такие задачи, как выявление, мониторинг и контроль за уровнем существующих рисков, совершенствование системы управления рисками, предоставление рекомендаций по соблюдению определенного уровня риска.

Подразделение по риск-менеджменту банковской группы должно быть адекватно обеспечено персоналом соответствующей квалификации, учитывая основные типы рисков и виды деятельности банковской группы.

Проектом предусматривается, что ответственное лицо банковской группы должно обеспечить диверсификацию источников привлечения средств, а также не допускать концентрации источников привлечения средств от ограниченного количества контрагентов.

Концентрацию финансирования по одному контрагенту более 1% от общей суммы обязательств банковской группы предлагается считать существенной.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года был принят Закон Украины N 3394-VI "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно надзора на консолидированной основе".

Нацбанк, своим постановлением №134 от 9 апреля 2012 года, наделил себя полномочиями идентифицировать и определять банковскую группу.

Кроме того, Нацбанк разработал проект Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп.

Проектом НБУ предлагает установить порядок расчета консолидированного регулятивного капитала банковской группы, а также требования относительно достаточности регулятивного капитала банковской группы и ее подгрупп.

Регулятор также предлагает установить обязательные экономические нормативы для банковских групп, в большей мере аналогичные тем, которые должны выполнять украинские банки. Среди них: норматив адекватности капитала банковской группы, соотношение регулятивного капитала к совокупным активам и обязательствам, нормативы ликвидности, кредитного риска и т. д.

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УНІАН