Україна перемогла Швецію і очолила групу D за результатами першого туру

У матчі фінальної частини Чемпіонату Європи Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і очолила групу D за результатами першого туру.

Як передає кореспондент УНІАН, рахунок у матчі на 52-й хвилині відкрив лідер шведської збірної Златан Ібрагімович.

Але вже на 55 хвилині капітан збірної України Андрій Шевченко забив перший гол української команди на Євро-2012 і відновив рівновагу. Ще через сім хвилин Шевченко вивів команду України вперед.

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Як повідомляв УНІАН, у першій грі групи D сьогодні в Донецьку збірні Англії і Франції зіграли внічію 1:1 і таким чином набрали по 1 очку.

Після перемоги на київському НСК «Олімпійський» українська збірна набрала 3 очки і очолила групу D.

Наступний свій матч збірна України зіграє 15 червня зі збірною Франції.