ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Торгівля піде в кредит» пише: регулятор фондового ринку затвердив правила маржинальної торгівлі. Тепер торговці зможуть офіційно кредитувати своїх клієнтів для покупки цінних паперів...

http://delo.ua/finance/torgovlja-pojdet-v-kredit-179229/

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Також «Діло» в публікації «Уряд випустить облігації, щоб знайти гроші для Аграрного фонду» пише: Кабінет міністрів вирішив випустити облігації внутрішньої державної позики для фінансування Аграрного фонду. Випуск ОВДП буде здійснено в обсязі 2,6 млрд грн. з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування...

http://delo.ua/business/pravitelstvo-vypustit-obligacii-chtoby-izyskat-dengi-dlja-agra-179208/

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«Діло» у публікації «Митний кодекс обіцяє пільги обраним імпортерам» пише: менше сотні українських компаній, за оцінками митниці, зможуть отримати статус уповноваженого економічного оператора. Це нововведення нового Митного кодексу, який вже набув чинності, створює "закритий клуб" бізнесу, вважають експерти...

http://delo.ua/ukraine/tamozhennyj-kodeks-obeschaet-lgoty-izbrannym-importeram-179211/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Задній хід», в якому пише: Президент вдруге відмовився підписувати зміни в закон про ОСАГО. Тепер він вимагає виключити з документа норму про те, що в момент реєстрації та перереєстрації в автовласників повинен бути діючий поліс ОСАГО. Страховики вважають цю норму технічною, але відтермінування закону дає їм час, аби вирішити основні проблеми ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/1956836

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Селу допоможуть з житлом», в якому пише: жителям села вдвічі збільшили суму пільгових кредитів під 3% на придбання або будівництво житла - до 100 тис. і 200 тис. грн., відповідно. Однак цих коштів все одно недостатньо, оскільки в цьому році фінансування програми пільгового кредитування скорочено приблизно на 10% - до 55 млн грн. Збільшення сум кредитів призведе до того, що взяти такі позики зможе ще менша кількість жителів...

http://www.kommersant.ua/doc/1956845

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Газета «Сьогодні» у публікації «Україна стала четвертою у світі за ймовірністю дефолту» пише: ситуація гірша тільки в Греції, Аргентині і на Кіпрі...

http://www.segodnya.ua/news/14392329.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Іноземні фани в Києві масово скуповують жетони на метро» пише: волонтери, які працюють на євро-2012, розповіли виданню, як поводять себе приїжджі вболівальники в нашій столиці...

http://sport.segodnya.ua/euro2012/832703.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нові правила оцінки нерухомості підвищать вартість операції» пише: згідно з наказом Мін'юсту, тепер нотаріуси мають право завіряти договори купівлі-продажу або обміну нерухомості тільки за наявності незалежної оцінки. Нововведення призведе до подорожчання угод...

http://economics.unian.net/ukr/detail/130339

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Опозицію обшукали перед новим «Маршем мільйонів» пише: слідство викликало Навального, Удальцова, Яшина і Собчак на допит в день нової опозиційної акції...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1842011/policiya_prishla_s_obyskami_k_oppozicii_za_den_do_marsha

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Видання «Известия» в публікації «Депутати підвищать мита на старі іномарки в рази» пише: Держдума пропонує збільшити утилізаційний збір на зарубіжний "автомотлох" до вартості самого авто...

http://izvestia.ru/news/527165

(УНІАН)