Італія поділяє позицію Польщі у питанні наближення України до Євросоюзу – Коморовський

Італія поділяє позицію Польщі у питанні наближення України до Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Польщі в Україні, про це Президент Республіки Польща Броніслав Коморовский заявив після зустрічі з Президентом Італії Джорджо Наполітано, який перебуває з візитом у Польщі.

За словами Б.Коморовського, глави держав знайшли спільну точку зору з питання євроінтеграції України.

«Я радий, що в цьому плані було знайдено спільні позиції», - цитує посольство слова Президента.

У свою чергу, Дж.Наполітано після зустрічі з Б.Коморовським зазначив, що Італія оцінює далекоглядну і виважену позицію Польщі і її Президента у питанні наближення України до європейських установ.

«В Європі, в принципі, вже не можна відрізнити двосторонніх відносин від тих, які підтримуються в рамках європейських установ. Так, є дуже тісна співпраця між Польщею і Італією… Ми маємо практично спільне бачення майбутнього Європи. А це означає надання великої ваги питанню перспектив наближення України до європейських організацій, до можливості ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС», - зазначив Дж.Наполітано, додаючи, що Італія поділяє позицію Польщі у питані наближення України до ЄС.