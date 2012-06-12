Анонс на 13 червня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського, міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

* Круглий стіл на тему: «Економізація зовнішньої політики України: можливості на нових ринках». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Ігор Ніколайко, директор Департаменту економічного співробітництва МЗС України; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова, Валерій Гладкий, гендиректор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ) Морган Вільямс, президент Американсько-української ділової ради (USUBC), Кость Бондаренко, голова правління Інституту української політики.

* Круглий стіл на тему: «Закон про мову: як вплинув на розстановку політичних сил». Учасники: Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента"; Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії "Berta communications"; Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного планування «Гардарика»; Володимир Скачко, головний редактор газети «Київський телеграф».

* Прес-конференція на тему: «Перспективи реформування Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України». У заході візьме участь новопризначений голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимир Горжеєв.

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Витрати під час продажу особистого майна подорожчали втричі». Буквально за останні місяці в Україні відбулася монополізація ринку оцінних послуг, через що збільшена вартість угод з відчуження майна громадян України, змінено розмір зборів і платежів під час здійснення операцій. Представники «Відкритого Клубу Незалежних Оцінювачів» («ВІКНО»), Організації Українське Товариство Оцінювачів («УТО») розкажуть про зміни у сфері оцінки майна та оподаткування для мешканців України під час відчуження нерухомого та рухомого майна. Буде надано інформацію про зміни в Законодавстві України, про проблеми, які виникли, і можливі шляхи їх вирішення. Аналіз ситуації представлять оцінювачі з більш ніж п’ятнадцятирічним стажем, юристи та громадські діячі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 050 698-93-97, 044 362-20-30.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63