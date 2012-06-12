ТОП-10 (12 червня)

Держстат покращив оцінку зростання ВВП України у I кварталі до 2%

Азаров за посилення санкцій проти будівельників, які "гальмують" програму "Доступне житло"

ЕАГ рекомендує знизити ціни на бензин на 70 коп., на дизпаливо - на 60 коп.

Moody's знизив рейтинг банку «Форум»

Україна має намір залучити малайзійську «Петронас» до розробки шельфу

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло на 13,5%

Україна планує подвоїти видобуток газу до 2030 року

Активи українських банків у травні зросли до 1,082 трлн грн

НКРЕ відкликала проект постанови щодо класифікації споживачів електроенергії

Мінфін у вівторок збільшив продаж ОВДП на аукціоні до 1,035 млрд грн

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Держстат покращив оцінку зростання ВВП України у I кварталі до 2%

Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання валового внутрішнього продукту України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%, йдеться у повідомленні Держстату.

При цьому наголошується, що з урахуванням сезонного чинника ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад на рівні 0,2%.

Таким чином, у I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як щодо показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і щодо показника IV кварталу 2011 року (4,7%).

Також повідомляється, що номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, однак очікує на прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Зростання ВВП України у першому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року становило 1,8% проти зростання на 5,4% у I кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

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Азаров за посилення санкцій проти будівельників, які "гальмують" програму "Доступне житло"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне посилити санкції стосовно будівельних організацій, встановлених за затримку реалізації програми з надання доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході відвідання компанії «Київміськбуд».

Він зазначив, що уряд ретельно контролюватиме виконання цієї програми.

«Дуже важливо, щоб ця програма працювала як годинник. Люди підписали договір, і ми жорстко контролюватимемо виконання цього договору. Там передбачено санкції до будівельної організації за затримки. Маленькі, я вважаю, санкції. Треба подивитися, щоб вони були більш значними, щоб будівельна організація рублем відповідала за свою діяльність. Але, з іншого боку, ми повинні будівельним організаціям і дуже сильно допомогти», - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що допомога з боку уряду будівельним організаціям може виражатися в наданні будівельних майданчиків, комунікаційних мереж і інфраструктури.

«Це вже наш обов'язок. Я ставлю завдання, щоб усі програми щодо доступного житла працювали з дуже серйозною підтримкою держави в плані розвитку інфраструктури. Таким чином, на першому етапі ми зможемо реалізувати те скромне завдання, яке перед собою поставили (на 2012 рік - УНІАН). Але вже в наступні роки збільшити обсяг будівництва за цією програмою в рази», - сказав М.Азаров.

Він висловив упевненість, що ця програма розвиватиметься, незважаючи на існуючі складнощі й проблеми.

Нагадаємо, згідно з програмою здешевленої іпотеки (під 3%), нормативна вартість 1 кв. м житла для Києва становить 7 тис. грн, Київської області, обласних центрів, Севастополя й Сімферополя - 5 тис. грн, для інших населених пунктів - до 4 тис. грн. Для населених пунктів, розташованих у 15-кілометровій зоні від Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10%.

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ЕАГ рекомендує знизити ціни на бензин на 70 коп., на дизпаливо - на 60 коп.

Враховуючи тенденції до зниження цін на європейських біржах і високу частку імпортних нафтопродуктів на вітчизняному ринку, зниження цін на нафтопродукти на українському ринку має бути більш стрімким і динамічним, ніж зараз. Про це УНІАН повідомили у секретаріаті Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України.

За даними ЕАГ, з початку травня середні європейські котирування бензину А-95 знизилися на 14,9%, дизельного пального - на 11%.

Проте, порівняно з європейським ринком, на українському ринку зниження цін відбувалося поволі і непропорційно європейським тенденціям. У результаті українські середні ціни на нафтопродукти знизилися трохи: на бензин А-95 - на 1,5%, на дизельне пальне - на 4,4%, відзначили в ЕАГ.

При цьому травень для учасників ринку був досить прибутковим, середня розрахункова маржа становила 222 дол./т. А з початку червня середня розрахункова маржа становить 284 дол./т.

Враховуючи світові тенденції до зниження цін на нафтопродукти і наявність достатніх запасів пального на вітчизняному ринку, секретаріат ЕАГ рекомендує учасникам ринку знизити ціни на бензин до 70 копійок за літр, а на дизельне пальне - до 60 копійок за літр.

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Moody's знизив рейтинг банку «Форум»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» (Київ) у національній валюті з «В1» до «В2», прогноз рейтингу "негативний", йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з наданою інформацією, рейтинг знижений, серед іншого, у зв'язку з тим, що Moody's очікує зниження важливості для материнського Commerzbank операцій в Україні.

Також знижений рейтинг за національною шкалою з рівня Aa3.ua до A3.ua без конкретної перспективи.

Без змін залишилися довгостроковий рейтинг дефолту емітента «Банку Форум» в іноземній валюті, депозитний рейтинг на рівні «B3», з «негативним» прогнозом, рейтинг фінансової стійкості на рівні «Е +».

Як повідомляв УНІАН, 7 червня голова наглядової ради «Смарт-Холдингу" Вадим Новинський заявив, що «Смарт-Холдинг» веде переговори з німецьким Commerzbank про купівлю мажоритарного пакета акцій банку «Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня склали 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал – 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I кварталі ц.р. отримав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн збитку роком раніше.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

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Україна має намір залучити малайзійську «Петронас» до розробки шельфу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» взяла участь в 25-й Міжнародній газовій конференції World Gas Conference 2012 і виставці, які проходили з 4 по 8 червня в м. Куала-Лумпур (Малайзія). Про це повідомили УНІАН в Управлінні по зв'язках із громадськістю НАК «Нафтогаз Україна».

Як наголошується в повідомленні, під час роботи конференції делегація компанії провела ряд зустрічей з провідними газовими компаніями, зокрема з малайзійської національної нафтогазовою компанією «Петронас», а також такими світовими лідерами як ExxonMobil і Gaz de France.

Заступник голови правління компанії «Нафтогаз Україна» Вадим Чупрун, який очолював українську делегацію, зазначив, що компанія системно відпрацьовує всі можливі варіанти співпраці з міжнародними лідерами галузі з метою залучення в Україну передових технологій і досвіду. «Ми зацікавлені у співпраці з компанією «Петронас» щодо розробки глибоководної частини українського шельфу і готові підписати з нею меморандум про співпрацю», - сказав В.Чупрун.

Довідка УНІАН. Починаючи з 1931 року Міжнародний газовий союз кожні три роки проводить Міжнародну газову конференцію. За цей час конференція і виставка стали найважливішими міжнародними подіями в газовому секторі. Наступна газова конференція відбудеться 1-5 червня 2015 року в м. Париж (Франція).

У 25-й Міжнародній газовій конференції взяли участь понад 4500 представників нафтогазових державних і приватних компаній з 86 країн світу, а на виставці представили свої стенди понад 2000 компаній.

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло на 13,5%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2012 року становило 4,38 млрд дол., що на 13,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (3,68 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-квітні 2012 р. експорт товарів з України становив 21,96 млрд дол., імпорт – 26,34 млрд дол. Порівняно з січнем-квітнем 2011 року експорт збільшився на 4,8%, імпорт – на 6,2%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-квітні 2011 року – 0,84).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 199 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 29,4% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 12,8%, продукти рослинного походження — 12%, механічні та електричні машини – 9,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,6%, продукція хімічної і пов'язаних з нею галузей промисловості – 7,2%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,8% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно з січнем-квітнем 2011 року, збільшилася частка зернових культур – з 3,3% до 9,4%, механічних машин – з 5% до 5,3%, виробів з чорних металів – з 4,6% до 5%, електричних машин – з 4,2% до 4,4%.

Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 29,2% до 24,4%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,4% до 6,9%, руди, шлаків і золи – з 5,4% до 5,1%, продуктів неорганічної хімії – з 2,5% до 2,3%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 7,3% до 8,6%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 6% до 7,7%, електричних машин – з 5,2% до 6,5%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 38% до 33,2%, пластмас, полімерних матеріалів – з 4% до 3,6%, чорних металів – з 3,2% до 2,9%.

У квітні 2012 року експорт товарів зменшився порівняно з березнем 2012 року на 1,3% і становив 5,8 млрд дол., імпорт збільшився на 4,8% і становив 7,26 млрд дол. Негативне сальдо в квітні 2012 р. становило 1,46 млрд дол. (за березень 2012 р. також негативне — 1,06 млрд дол.)

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн. проти 9 млрд 337 млн. дол. і 6 млрд 311,7 млн. дол. відповідно у 2010 році.

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Україна планує подвоїти видобуток газу до 2030 року

До 2030 року, згідно з проектом Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., сукупний видобуток газу в країні становитиме за песимістичним і оптимістичним прогнозами - від 30 млрд куб. м до 47 млрд куб. м відповідно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з документом, прогноз видобутку газу в період з 2010 до 2020 р. передбачає помірне щорічне зростання об'ємів видобутку.

З 2020-го по 2030 рік об'єм видобутку газу в Україні значною мірою залежатиме від розвитку видобутку нетрадиційного газу.

При цьому найімовірнішими в першочерговому розвитку будуть газ щільних порід і газ глибоководного шельфу.

У базовому сценарії очікується, що Україна до 2030 р. зможе забезпечити близько 90% внутрішнього попиту на газ за рахунок власного видобутку.

У Міенерговугілля відзначають, що згідно з висновками Спеціального дослідження «Природний газ і енергетичне майбутнє України» провідної консалтингової компанії в галузі енергетики IHS CERA, геологічний потенціал України дозволяє видобувати значно більше об'ємів природного газу, ніж зараз, а в результаті упровадження відповідних заходів Україна зможе повністю забезпечити себе власним природним газом.

Експерти IHS CERA презентували модель видобутку газу в Україні до 2035 р. за сценарієм, в якому сучасні технології застосовуються поступово, проте всебічно. Згідно з висновками експертів, у разі забезпечення достатніх інвестицій у видобуток газу, до 2035 року Україна зможе видобувати 60-70 млрд кубометрів газу і більше на рік.

Нагадаємо, що на сьогодні Україна видобуває десь 20 млрд кубометрів традиційного природного газу і веде роботу з видобутку газу на шельфі Чорного моря, газу щільних порід і метану з вугільних пластів.

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Активи українських банків у травні зросли до 1,082 трлн грн

Активи українських банків у травні 2012 р. зросли на 0,04%, з початку п.р. - збільшилися на 2,2%, - до 1 082,2 млрд грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, загальні активи минулого місяця скоротилися на 0,3% - до 1 229,9 млрд грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 66,7%, вкладення в цінні папери - 8,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,2%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,6%.

Зобов'язання банків минулого місяця скоротилися на 0,03% - до 921,5 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 332,4 млрд грн, або 36,1%, кошти суб'єктів господарювання - 170 млрд грн, або 18,4%, міжбанківські кредити і депозити - 161,8 млрд грн, або 17,6%.

Капітал банків у травні збільшився на 0,4% - до 160,7 млрд грн і становив 14,8% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 0,17% - до 175,6 млрд грн.

Станом на 1 червня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України.

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НКРЕ відкликала проект постанови щодо класифікації споживачів електроенергії

Національна комісії з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) відкликала проект постанови «Про внесення змін до порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ.

Федерація роботодавців України (ФРУ), яка виступала проти запровадження нових критеріїв оцінки класів споживачів електроенергії, позитивно оцінила це рішення НКРЕ. Про це йдеться в прес-релізі ФРУ, переданому УНІАН. “Сподіваємося, цей факт є визнанням того, що питання до постанови були не тільки у підприємств, а й у Національної комісії. Сподіваємося, що НКРЕ доопрацює цей документ, врахувавши всі важливі для підприємств пропозиції і зауваження, які були викладені Федерацією роботодавців раніше”, - цитує прес-служба ФРУ слова заступника голови Федерації Дмитра Олійника.

Д.Олійник також нагадав, що в разі набуття чинності постанови, яка повинна була відбутися 1 червня поточного року, більшість підприємств України були б переведені з першого класу енергоспоживання на другий. “Це призвело б до значного збільшення тарифів на електроенергію. Як наслідок - вимивання обігових коштів, подорожчання промислової продукції, а деякі з підприємств були б змушені зупинитися”, - зазначив заступник голови ФРУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня НКРЕ прийняла рішення створити робочу групу для доопрацювання своєї постанови «Про внесення змін до порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги». Про це в ході круглого столу, що проходив в НКРЕ з ініціативи Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), заявив член Комісії Юрій Андрейчук.

На круглому столі в НКРЕ представники ряду українських підприємств виступили з критикою проекту постанови про класи споживачів електроенергії, ухвалення якої, на їх думку, вело до необгрунтованого подорожчання електроенергії.

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестане належати до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу ряд великих українських підприємств. На думку експертів, у результаті тариф на електроенергію для цих підприємств збільшиться майже на 30%.

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Мінфін у вівторок збільшив продаж ОВДП на аукціоні до 1,035 млрд грн

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у порівнянні з попереднім, який відбувся 7 червня, збільшив суму залучення до держбюджету на 435 млн грн - до 1,035 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

У результаті аукціону були задоволені дві заявки на придбання семирічних ОВДП із погашенням у квітні 2019 року на загальну суму 1,016 млрд грн. При цьому, була знижена середньозважена прибутковість цих паперів з 14,13% до 14,07%.

ОВДП, номінованих в іноземній валюті було продано на 2,509 млн дол. із середньозваженою дохідністю 9,3%.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.

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