Збірні Польщі та Росії розійшлися нічиєю

Збірні Польщі та Російської федерації зіграли з рахунком 1:1 у матчі на Національному стадіоні у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, перший гол на 37 хвилині матчу забив 17 номер російської збірної Алан Дзагоев після навісу зі штрафного.

Росіяни утримували перевагу до 57 хвилини другого тайму, коли 16 номер польської збірної Якуб Блащиковський зрівняв рахунок.

Упродовж гри команди грали практично на рівних та мали однакову кількість небезпечних гольових моментів.

Матч між Польською та Російською збірними Національному стадіоні, який є найбільшою футбольною ареною у Польщі, подивилися майже 56 тисяч глядачів.

За даними польських організаторів Євро 2012, на матч квитки купили близько 10 тисяч росіян.