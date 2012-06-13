Поліція Варшави затримала вчора понад 180 футбольних хуліганів

Варшава. Поліція Варшави за порушення громадського порядку 12 червня затримала понад 180 осіб, близько 150 з яких є громадянами Польщі, а 20 - Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в ефірі телеканалу TVN24 прес-секретар варшавської поліції Мачей Карчинський.

Він наголосив, що бійки влаштовували не польські чи російські вболівальники, а футбольні хулігани.

"Я був у натовпі та можу сказати, що дурість - це мало сказати (про учасників безпорядків)", - зазначив він.

Прес-секретар поліції Варшави повідомив, що за безпекою у місті вчора стежили близько 6 тисяч правоохоронців, які для припинення порушень використовували сльозогінний газ, водомети і гладкоствольну зброю.

Як сказав М.Карчинський, поліція мала інформацію про плани російських та польських псевдовболівальників побитися у центрі Варшави, але більших зіткнень поліції вдалося не допустити.

Він зауважив, що хулігани знищили один поліцейський автомобіль. Поранення отримали 10 правоохоронців.

Польські ЗМІ повідомляють, що серед затриманих є громадяни Іспанії та Угорщини. Частина затриманих, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, доставлені до витверезників.

За словами М.Карчинського, у частини затриманих вилучено, зокрема, кастети.

Як повідомляв УНІАН, більшість сутичок між російськими та польськими футбольними хуліганами сталася 12 червня під час маршу російських уболівальників на Національний стадіон у Варшаві та біля фан-зони у центрі столиці Польщі.

У марші, за даними польських правоохоронців, взяли участь близько 5 тисяч росіян з 10 тисяч, які мали квитки на матч між збірними Польщі та Росії.