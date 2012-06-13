Прогалини, що перешкоджають доступу до інформації про судові рішення, усунено - закон

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений ВР 17 травня. Законом доповнено статтю 7 закону “Про доступ до судових рішень” положенням, відповідно до якого в текстах судових рішень, що оприлюднюються на офіційному веб-порталі судової влади (в Єдиному державному реєстрі судових рішень) або офіційно публікуються, можуть міститися відомості про імена сторін у справі, що розглядалася міжнародною судовою чи іншою міжнародною установою, на рішення якої міститься посилання в тексті судового рішення.

У пояснювальній записці до даного закону зазначалося, що під міжнародними судовими установами та іншими міжнародними установами розуміються будь-які інституції, що розглядають правові спори між приватно-правовими суб’єктами (наприклад, міжнародні установи комерційного арбітражу), між державами (наприклад, Міжнародний суд ООН) та скарги осіб проти держави (наприклад, Європейський суд з прав людини). До цієї категорії належить також Міжнародний кримінальний суд, а також органи міжнародних організацій, які не є судовими установами (наприклад, Комітет ООН з прав людини). У документі сказано, що таке найширше охоплення є важливим, оскільки дозволяє поширити дозвіл розкриття імен сторін на рішення всіх важливих міжнародних інституцій, практика яких може бути корисною для застосування при розгляді судових справ в Україні.