ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Інвестфонди втрачають клієнтів» пише: пайові інвестиційні фонди продовжують втрачати кошти фізосіб. А український фондовий ринок уже практично на дні, тому інвестиція в ПІФ у правильний момент обіцяє непоганий прибуток...

http://delo.ua/finance/investfondy-terjajut-klientov-179285/

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Також «Діло» у публікації «Гарантії щодо банківських вкладів підвищать» пише: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може збільшити суму гарантії за депозитами...

http://delo.ua/finance/garantii-po-bankovskim-vkladam-povysjat-179246/

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«Діло» у публікації «Кабмін виділив 1,6 млн. грн. для Качанівської колонії» пише: уряд постановив виділити 1,6 млн гривень на закупівлю медичної марлі для медичної частини Качанівській виправній колонії № 54 (Харків)...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-vydelil-16-mln-grn-dlja-kachanovskoj-kolonii-179287/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Віктор Янукович виступив з декларацією», в якому пише: Президент підписав закон, який істотно розширює список чиновників, зобов'язаних оприлюднити декларацію про доходи. Громадські активісти побоюються, що реалізувати закон на практиці буде складно. Держслужбовці можуть відмовлятися виконувати його, посилаючись на рішення Конституційного суду про захист приватного життя членів своєї сім'ї - народні депутати вже сьогодні використовують цю законодавчу неоднозначність в спілкуванні зі ЗМІ...

http://www.kommersant.ua/doc/1957283

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Міненерго завелося на бензині», в якому пише: на паливному ринку склалася парадоксальна ситуація. У Міненерго заявляють, що автомобільне паливо дешевшає недостатньо швидко. За розрахунками міністерства, виходячи з нинішніх котирувань нафтопродуктів на зарубіжних ринках, ціни повинні знизитися ще на 50-70 коп. за літр. Однак нафтотрейдери заявляють, що паливо, навпаки, подорожчає через набуття чинності нових ставок акцизного збору, завдяки яким в Мінінфраструктури планують залучити кошти для ремонту доріг...

http://www.kommersant.ua/doc/1957352

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Газета «Сьогодні» у публікації «Прогнози по іпотеці: до кінця року здешевлення не буде» пише: більшість банків зараз перейшла на так звану "плаваючу" ставку, прив'язану до вартості депозитів...

http://www.segodnya.ua/news/14392683.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Ліки, автомобілі і електроніка можуть подорожчати через сміття» пише: Мінекології змусить виробників платити за утилізацію товарів...

http://www.segodnya.ua/news/14393091.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Їдемо на Євро: пасажир - не персик, в дорозі не зіпсується...» пише: старт Євро-2012 в Україні, запуск "модних" швидкісних електропоїздів, кардинальна зміна графіка руху, оновлення парків авіаперевізників, несприятливі погодні умови, відпустки... Всі разом ці фактори міцно "вдарили" по пасажирові...

http://economics.unian.net/ukr/detail/130473

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Газпром» звинуватили в порушенні акціонерної угоди» пише: співвласник «Нортгаз» Фархад Ахмедов звернувся до Лондонського міжнародного арбітражного суду. Він звинувачує «Газпром» в порушенні акціонерної угоди...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1843092/pravosudie_dlya_gazproma

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Також «Ведомости» у публікації «Мінфін переводить країну на безготівку» пишуть: Мінфін РФ офіційно запропонував обмежити з 2014 р. готівкові розрахунки громадян сумою в 600 000 руб. Такий крок може призвести до зростання вартості житла на вторинному ринку...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1843086/bolshe_600000_rub_ne_platit

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Видання «Известия» в публікації «Програми Далекого Сходу і Північного Кавказу припинені» пише: Мінфін і Мінекономрозвитку розійшлися в поглядах на розвиток Росії...

http://izvestia.ru/news/527157

(УНІАН)