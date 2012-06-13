Курс НБУ на 13.06.12

Офіційний курс НБУ на 13.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 12 червня - 799.2500) 100 EUR - 998.4231 (на 12 червня - 1002.5792) 10 RUR - 2.4527 (на 12 червня - 2.4527) Облікові курси банківських металів на 13.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 127020.81 (на 12 червня - 127320.53) 961 XAG 10 Срібло - 2281.06 (на 12 червня - 2288.25) 962 XPT 10 Платина - 114532.53 (на 12 червня - 115411.70) 964 XPD 10 Паладій - 49313.73 (на 12 червня - 49793.28)

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