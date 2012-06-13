Українські туристи можуть їздити до Панами без віз

Громадяни України можуть їздити до Республіки Панама без віз.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 25 травня ц.р. набрала чинності постанова Міністерства державної безпеки Республіки Панама № 380, відповідно до якої перелік держав, громадяни яких можуть відвідувати Панаму з туристичною метою без віз, доповнено Україною.

У зв’язку з цим оформлення по прильоті до Панами „Туристичної картки” вартістю 50 доларів США, що було передбачено попередньою постановою Міністерства державної безпеки Панами від 8 травня ц.р. №326, більше не вимагається, поінформували в МЗС України.

Таким чином, у зв’язку із одностороннім скасуванням Панамою візового режиму з Україною, з 25 травня ц.р. громадяни України, які бажають відвідати Панаму з туристичною метою, можуть подорожувати без оформлення віз або придбання будь-яких додаткових дозвільних документів чи карток, підкреслюється в повідомленні.