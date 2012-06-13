Янукович підписав закон про облік підприємців

Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законодавчим актом доповнено закони "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" положеннями про взаємний обмін інформацією між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і відомчими реєстрами органів статистики, податкових органів та Пенсійного фонду України про взяття на облік і зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та про відображення її у виписці з Єдиного державного реєстру, що дозволить використовувати цю виписку як офіційне підтвердження перебування юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на обліку у органах статистики, податкових органах та Пенсійному фонді України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 24 травня.