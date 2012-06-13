Анонс на 14 червня

* Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 12 червня рішення за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України.

* Відбудеться зустріч голови ДПС у м. Києві Ірини Носачової з представниками малого та середнього бізнесу. Тема зустрічі: «Від фіскальної до сервісної служби». В обговоренні візьмуть участь представники підприємницьких кіл Києва.

* Відбудеться дискусія на тему: «Доступне і комфортне житло: як працюють механізми зниження ставок за кредитами на придбання та ремонт житла?». Запрошені: Юрій Колобов, міністр фінансів України; Дмитро Ісаєнко, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Андре Куусвек, директор ЄБРР в Україні; Гжегош Гайда, керівник проекту IFC «Енергоефективність у житловому секторі України»; Сергій Волков, голова правління Агентства з рефінансування житлових кредитів та ін.

* Прес-конференція на тему: «Використання енергії вітру в Україні: можливості та перспективи», присвячена Всесвітньому Дню вітру. Учасники: голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков; колишній керівник проекту будівництва Очаківської ВЕС Олександр Щербатюк, член правління Української вітроенергетичної асоціації, департамент малої вітроенергетики, Микола Савчук.

* Прес-конференція: "Обдурені вкладники - результат беззаконня у фінансово-банківській системі?". Учасники: Петро Петриченко, голова Громадської Палати України, ген.секретар Національної конфедерації профспілок України; Юлія Копнінська-Петриченко, голова Юридичної колегії Всеукраїнського конгресу профспілок; В'ячеслав Христич, експерт фінансового ринку, голова Громадської Палати м.Києва.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Скандал навколо реконструкції Гостиного двору (Контрактова площа, Київ). Що насправді відбувається?". Головний архітектор реконструкції проекту Андрій Миргородський розповість подробиці про події навколо реконструкції. Серед розглянутих питань: необхідність реконструкції Гостиного двору, використання території після реконструкції, історія Гостиного двору. У прес-конференції також візьмуть участь: Сергій Целовальник, головний архітектор м. Києва та Михайло Кучук, заст.голови КМДА (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 096-202-34-00. PressSecr@i.ua до 13 червня.

* Прес-конференція на тему: «Як українцям боротися зі шкідниками заради гарного врожаю плодових, зернових та картоплі?». Учасники: зав.лабораторією захисту рослин Інституту садівництва УААН Федір Каленич та начальник відділу прогнозування та фітосанітарної діагностики Головної державної інспекції захисту рослин Оксана Орлова.

* Прес-конференція, присвячена проведенню в Україні 64-го Всесвітнього газетного конгресу, 19-го Всесвітнього форуму редакторів та Info Services Expo 2012. Учасники: голова державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр Курдинович; президент групи компаній United Media Holding (UMH Group) Борис Ложкін; ген.директор Української асоціації видавців періодичної преси (УАВПП) Олексій Погорєлов.

* Прес-конференція на тему: "Київ туристичний", на якій начальник ГУ комунального господарства Дмитро Новицький та начальник ГУ з питань підготовки Євро-2012 в Києві Тетяна Слишик розкажуть про туристичні можливості Києва в режимі Євро-2012.

* Прес-конференція на тему: "Ціни на урожай 2012 року. Новий інструмент Чиказької біржі". Учасники: Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Морган Вільямс, президент Американо-української ділової ради, Іван Мірошниченко, ген.директор ТОВ "Noble Resources Ukraine", Аграрій року 2012.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми впровадження електронного уряду та розвитку електронного бізнесу в Україні». Організатори: Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова. Учасники: директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, академік НАН України Іван Сергієнко, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Держархівслужби, Асоціації адвокатів України, Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку зв'язку та інформатизації та інших відомств.

* Відбудеться Інтернет-конференція Анатолія Близнюка, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України на тему: "Реалізація соціальної ініціативи Президента щодо здешевлення іпотечних кредитів". Питання: оцінка початку реалізації іпотечної програми; як отримати пільговий кредит; вплив держпрограми на будівельну галузь.

* Голова ДПС України Олександр Клименко в рамках робочої поїздки в Одеську область зустрінеться з представниками бізнесу Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Перед початком зустрічі голова ДПСУ Олександр Клименко проведе брифінг для представників ЗМІ.

* За участю керівництва міста відбудеться засідання конкурсної комісії, яка визначить кращу пропозицію зовнішнього вигляду головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності в Києві «Ялинка-2013». З ініціативи голови КМДА Олександра Попова зовнішній вигляд головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності буде обраний разом з киянами.

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