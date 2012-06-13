ТОП-10 (13 червня)

Уряд не бачить підстав для перегляду макропоказників

Україна веде переговори з МВФ щодо нової програми співпраці — Янукович

Україна сподівається продовжити програму співпраці з МВФ на 2013 рік

СБ зберіг прогноз дворазового уповільнення зростання ВВП України

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти у травні зросло в два рази

Україна 8 липня чекає інспекцію Россільгоспнагляду

Янукович ветував закон про реєстрацію місця перебування осіб в Україні

Україна направила Росії список лабораторій для перевірки сиру

Янукович повернув Міністерству інфраструктури контроль над поштовим зв'язком

Росія посилює кримінальну відповідальність за порушення міграційних правил

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Уряд не бачить підстав для перегляду макропоказників

Уряд не бачить підстав для перегляду макропоказників за підсумками першого півріччя 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський заявив на брифінгу, відповідаючи на питання УНІАН.

«Що стосується макропоказників, то сьогодні за першим півріччям ми не бачимо необхідності їх переглядати», – сказав В.Хорошковський.

При цьому він відзначив, що уряд ретельно стежить за розвитком ситуації на світових ринках.

«Якщо ситуація змінюватиметься, а ви бачите, що на ринках вона дуже динамічно сьогодні змінюється, зокрема в результаті кризових явищ в Європейському Союзі, ми будемо дуже ретельно контролювати хід подій і, звичайно, реагувати відповідним чином. Сьогодні уряд працює над тим, щоб мати кілька сценаріїв розвитку і бути готовим до будь-яких чинників, які можуть створити певну економічну напруженість», - сказав В.Хорошковський. При цьому він висловив надію, що Україна зможе досягти очікуваних макропоказників за підсумком року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.

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Україна веде переговори з МВФ щодо нової програми співпраці — Янукович

Українська влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми співпраці, фінансування за якою може розпочатися в 2013 році, повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg Президент України Віктор Янукович.

«Ми ведемо переговори з МВФ, - сказав Президент. – Ми не виключаємо фінансування, починаючи з наступного року».

В.Янукович при цьому відзначив, що програма з МВФ є «барометром», який показує, «де в Україні є проблеми, а де все добре».

Чинна програма stand-by для України, схвалена ключовим кредитором країни МВФ у липні 2010 року на суму близько 15,5 млрд дол., завершується наприкінці поточного року.

Як повідомляло раніше агентство УНІАН, одразу після схвалення цієї програми Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня провела у Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.

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Україна сподівається продовжити програму співпраці з МВФ на 2013 рік

Україна сподівається на продовження чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка завершується наприкінці 2012 року, на наступний – 2013 рік.

Про це на брифінгу повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський, відповідаючи на запитання УНІАН, чи розглядається питання про продовження дії програми на 2013 рік.

«Абсолютно справедливо, швидше за все, програму буде продовжено», - сказав він.

Нагадаємо, чинна програма stand-by для України, схвалена ключовим кредитором країни МВФ у липні 2010 року на суму близько 15,5 млрд дол., завершується наприкінці поточного року.

Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю агентству Bloomberg повідомив, що українська влада веде переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці, фінансування за якою може розпочатися в 2013 році.

Довідка УНІАН. Одразу після схвалення чинної програми stand-by Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня п.р. провела у Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.

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СБ зберіг прогноз дворазового уповільнення зростання ВВП України

Світовий банк (СБ) зберіг прогноз дворазового уповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2012 року до 2,5% з 5,2% в 2011 році.

Про це йдеться в червневій доповіді банку "Глобальні економічні перспективи" (попередній прогноз був оприлюднений у грудні 2011 року).

СБ прогнозує зростання ВВП України на 2013 і 2014 рр., відповідно, на рівні 3,8% і 4%.

Згідно з прогнозом, номінальний ВВП України в поточному році складе 156,7 млрд дол, в 2013 р. - 192,8 млрд дол. При цьому, обсяг ВВП на душу населення в Україні за розрахунками СБ за підсумками 2012 року буде на рівні 3, 46 тис. дол. (для порівняння, в Польщі цей показник прогнозується на рівні 13,101 тис. дол., в Росії - 14,430 тис. дол., в Білорусі - 5,212 тис. дол., в Молдові - 2,039 тис. дол.)

СБ прогнозує негативне сальдо рахунку поточних операцій України протягом найближчих трьох років. У процентному співвідношенні до ВВП дефіцит складе в 2012 році - 4,7%, в 2013 р. - 4,2%, в 2014 - 3,9%.

У червневій доповіді СБ прогнозує, що світова економіка в 2012 році зросте на 2,5%, сповільнившись у порівнянні з 2,7% в 2011 році. Банк також прогнозує скорочення економіки єврозони в поточному році на 0,3% і зростання на 0,7% в 2013 році.

СБ очікує, що зростання ВВП Росії в 2012 році складе 3,8%, Польщі - 2,9%, Білорусі - 2,9%, Молдови - 3%, Румунії - 1,2%.

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Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти у травні зросло в два рази

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у травні зросло до 526,8 млн дол. з 209 млн дол. у квітні 2012 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,358 млрд дол., продали - на 1,885 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні ц.р. було на рівні 556,5 млн дол., в лютому -372,7 млн дол., в березні - 544,1, в квітні - 209 млн дол.

Негативне сальдо інтервенцій Нацбанку на валютному міжбанку в травні склало 45,3 млн дол. За минулий місяць НБУ продав 453 млн дол., а поповнив резерви (в еквіваленті) на 407,7 млн дол. шляхом покупки 70 млн євро і 310,5 млн австралійських доларів.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в травні ц.р. скоротилися на 2,9%, або на 902,63 млн дол. - до 30,758 млрд дол.

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Україна 8 липня чекає інспекцію Россільгоспнагляду

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України чекає 8 липня п.р. проведення фахівцями Россільгоспнагляду інспекції українських підприємств для отримання дозволу на експорт продукції в РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

«Є домовленість з Російською Федерацією про те, що така інспекція розпочнеться 8 липня», - сказав він.

В.Горжеєв відзначив, що служба подала заявку на проведення інспекції 34 підприємств, які також готові експортувати свою продукцію до РФ, зокрема підприємств, що виробляють м`ясну, рибну продукцію і корми. «Ми подали ті підприємства, які проінспектовані фахівцями ветеринарної медицини України і які підтвердили те, що ці підприємства відповідають вимогам Російської Федерації», - додав він.

За словами В.Горжеєва, попередньо інспекція триватиме два тижні.

Він відзначив, що на сьогодні 74 українські підприємства експортують свою продукцію на територію РФ, це підприємства з виробництва молокопродуктів, м`ясопродуктів, кормів і кормових добавок.

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Янукович ветував закон про реєстрацію місця перебування осіб в Україні

Президент України Віктор Янукович застосував право вето до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

Глава держави не підтримав низку запропонованих у законі змін до Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Йдеться, зокрема, про зміни, якими запроваджується реєстраційний облік місця проживання та місця перебування осіб в Україні - збирання, оброблення, систематизація та зберігання відомостей про місце проживання та місце перебування всіх осіб в Україні в електронній формі та/або у формі картотек.

Законом пропонується покласти визначення порядку ведення такого реєстраційного обліку на МВС - водночас не визначено мети створення чергової бази даних про все населення України, цілей використання таких даних, а також не передбачено захисних механізмів, які б упереджували несанкціонований доступ до такої бази, зловживання інформацією.

Таким чином, зазначеними змінами: по-перше, запроваджується збирання та зберігання інформації про особу, а можливо, і використання такої інформації без згоди цієї особи на підставі підзаконного акта, а не закону, як того вимагає стаття 32 Конституції; по-друге, створюється ризик втручання в особисте життя громадян, що заборонено статтею 32 Конституції і не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам у сфері прав людини, закріпленим Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У зв'язку з цим Президент запропонував парламенту привести закон у цій частині у безумовну відповідність із нормами Конституції та загальновизнаними міжнародними стандартами у сфері прав людини.

Президент також наголосив на неприпустимості обмеження для осіб, які звернулися за наданням статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення їх питання, права проживати у родичів, у готелі, наймати житлове приміщення або користуватися житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.

Тому глава держави запропонував виключити таке обмеження із закону, що надійшов на підпис.

Крім того, Президент не підтримав нововведення, за яким батьки або інші законні представники новонародженої дитини зобов'язані зареєструвати місце її проживання протягом місяця з дня державної реєстрації народження. Глава держави наголосив на необхідності збереження чинного нині порядку визначення місця проживання дітей.

Президент також відзначив необхідність усунення в законі прогалин, які створюватимуть ризики штучних ускладнень, зловживань під час вирішення на практиці питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання осіб.

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Україна направила Росії список лабораторій для перевірки сиру

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) список українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

В.Горжеєв повідомив, що Держветфітослужба України подала перелік із шести українських лабораторій, які могли б проводити дослідження української молочної продукції для експорту до Росії. Ветслужба України надала характеристики цих лабораторій, і РФ має розглянути і на свій розсуд визначити відповідну лабораторію або кілька.

За його словами, на сьогодні кожна партія продукції, вироблена на українських молочних підприємствах, перед тим, як експортуватися до РФ, проходить дослідження в лабораторіях РФ, які видають дозвіл на експорт.

«На сьогодні йде абсолютно нормальний діалог із фахівцями Російської Федерації. На мою думку, йде планова робота.... є поступовий рух», - сказав В.Горжеєв.

Нагадаємо, 9 червня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко повідомив, що Россільгоспнагляд не виявив серйозних порушень в роботі ще двох українських сирзаводів.

Він зазначив, що українські лабораторії, які контролюватимуть якість сирів, вироблених в Україні, не пройшли відповідну акредитацію. «Поки що вони в цьому плані нічого не роблять», - сказав Г.Онищенко. «Швидше за все, вони наступлять знову на ті самі граблі, причому не однією ногою, а відразу двома. Сила удару подвоїться», - наголосив він.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Россільгоспнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

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Янукович повернув Міністерству інфраструктури контроль над поштовим зв'язком

Президент України Віктор Янукович повернув Міністерству інфраструктури контроль над наданням в Україні послуг поштового зв'язку.

Про це йдеться в Указі «Про внесення змін до указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717», розміщеному на сайті глави держави.

Відтепер міністерство братиме участь у межах своїх повноважень у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики і політики державних закупівель у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Як відомо, ці функції у Міністерства інфраструктури були забрані під час його перейменування з Міністерства транспорту та зв'язку України.

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Росія посилює кримінальну відповідальність за порушення міграційних правил

Росія посилює кримінальну відповідальність для іноземців за порушення міграційних правил.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Федеральної міграційної служби (ФМС) Костянтин Ромодановський повідомив на зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема, глава ФМС зазначив, що міграційна служба ініціювала поправки до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, до законів про виїзд і в'їзд до Російської Федерації, правове становище іноземних громадян, до Житлового і Цивільного кодексів Росії.

За його словами, вводиться кримінальна відповідальність за самовільне залишення спецприймальників для утримання іноземних громадян, реадмісійних центрів. Також збільшуються терміни покарання за організацію незаконної міграції, за перетин кордону або перебування на території Росії, якщо термін закриття в'їзду іноземцю ще не закінчено.

У свою чергу, В.Путін підкреслив, що йдеться про посилення міграційної політики як щодо іноземців, так і всередині російської міграції.

При цьому він підкреслив, що зміни до міграційного законодавства мають прийматися після дуже ретельного обговорення громадськими організаціями.

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