Німеччина виграла у голландців 2:1

Збірна Німеччини переграла збірну Голландії з рахунком 2:1.

Обидва "німецьких" гола на 24-й і на 38-й хвилині забив Маріо Гомес.

Німецька збірна впевнено вела всю гру, давши суперникові лише кілька шансів, одним з яких голландці і скористалися.

На 74 хвилині нападник голландської збірної Робін ван Персі скоротив розрив до 1 м'яча.

Завершився другий ігровий день в групі B. У цій групі збірна Данії програла Португалії 2:3.

Таким чином, в групі B Німеччина впевнено лідирує з 6 очками, по 3 очки - у Данії та Португалії, а у Нідерландів немає очок. У третій ігровий день 17 червня зустрінеться Португалія - ​​Нідерланди, Данія - Німеччина.