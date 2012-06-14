Німеччина виграла у голландців 2:1
08:01, 14 червня 2012Різне
0
Збірна Німеччини переграла збірну Голландії з рахунком 2:1.
Обидва "німецьких" гола на 24-й і на 38-й хвилині забив Маріо Гомес.
Німецька збірна впевнено вела всю гру, давши суперникові лише кілька шансів, одним з яких голландці і скористалися.
На 74 хвилині нападник голландської збірної Робін ван Персі скоротив розрив до 1 м'яча.
Завершився другий ігровий день в групі B. У цій групі збірна Данії програла Португалії 2:3.
Таким чином, в групі B Німеччина впевнено лідирує з 6 очками, по 3 очки - у Данії та Португалії, а у Нідерландів немає очок. У третій ігровий день 17 червня зустрінеться Португалія - Нідерланди, Данія - Німеччина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter