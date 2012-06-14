Курс НБУ на 14.06.12

Офіційний курс НБУ на 14.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 13 червня - 799.2500) 100 EUR - 1001.7800 (на 13 червня - 998.4231) 10 RUR - 2.4417 (на 13 червня - 2.4527)

Офіційний курс НБУ на 14.06.12 100 USD США - 799.2500 (на 13 червня - 799.2500) 100 EUR - 1001.7800 (на 13 червня - 998.4231) 10 RUR - 2.4417 (на 13 червня - 2.4527) Облікові курси банківських металів на 14.06.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 128899.04 (на 13 червня - 127020.81) 961 XAG 10 Срібло - 2307.43 (на 13 червня - 2281.06) 962 XPT 10 Платина - 115971.18 (на 13 червня - 114532.53) 964 XPD 10 Паладій - 49553.50 (на 13 червня - 49313.73)

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