ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Декларація за годину: митниця не відмовиться від інформаційних кіосків» пише: митниця була змушена тимчасово скасувати наказ про інформаційні терміналів, щоб поліпшити їх роботу. Незабаром термінали запрацюють з гарантією подати декларацію за годину...

http://delo.ua/ukraine/deklaracija-za-chas-tamozhnja-ne-otkazhetsja-ot-informacionnyh-kiosko-179349/

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Також «Діло» у публікації «Янукович підписав закон, що забороняє куріння в громадських місцях» пише: Президент схвалив закон, який передбачає заборону куріння в ресторанах, держустановах і на зупинках громадського транспорту. Закон набуде чинності через 6 місяців з дня опублікування...

http://delo.ua/business/janukovich-podpisal-zakon-zapreschajuschij-kurenie-v-obschestvennyh-mest-179332/

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«Діло» у публікації «Попов займеться оновленням Гідропарку» пише: глава Київської міської державної адміністрації заявив, що Гідропарк потребує оновлення, але ремонтні роботи будуть проводити тільки наступного року...

http://delo.ua/ukraine/popov-zajmetsja-obnovleniem-gidroparka-179359/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Долар повернувся в 2010-й», в якому пише: долар знову став популярним - через підвищений попит на міжбанківському ринку його вартість досягла максимуму з початку 2010 року. Це спровоковано великим погашенням держоблігацій, які купували нерезиденти, і втраченими надії на приплив валюти під час Євро-2012. До парламентських виборів девальвація гривні невигідна владі. Але зберегти її курс в умовах дефіциту ресурсів Нацбанку буде непросто, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1958006

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Прогноз став нижче зростанням», в якому пише: несприятливий інвестиційний клімат не дозволяє Україні розраховувати на високі темпи зростання економіки. Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2013 році до 3,8%. За оцінками експертів, причинами такого зниження стало погіршення умов ведення бізнесу, що призведе до подальшого зниження обсягу інвестицій в національну економіку...

http://www.kommersant.ua/doc/1958012

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українці масово стають громадянами Румунії заради бізнесу та безвізового в'їзду в країни ЄС» пише: фірми пропонують румунське громадянство без виїзду з України, знання мови і біганини коридорами чужої країни за 10 тисяч євро...

http://www.segodnya.ua/news/14393709.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Великий ТЦ в Криму закривають через гойдалки. Директор: "Це привід для вимагання грошей» пише: півроку тому в "Мусоні" травмувався дитина...

http://www.segodnya.ua/news/14393610.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «У поєдинку Westinghouse vs ТВЕЛ перемогла Україна» пише: бажання «насолити» росіянам спонукало українське керівництво дати добро на початок експлуатації палива Westinghouse на наших АЕС. Але паралельно «Енергоатом» домовився з «ТВЕЛом» про будівництво в Україні заводу з фабрикації ядерного палива. І що тепер робити з головною ідеєю - диверсифікацією?

http://economics.unian.net/ukr/detail/130689

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Сечин намагається відновити свій вплив на ПЕК» пише: президент «Роснефти» Ігор Сечин робить спробу відновити свій вплив на ПЕК. Нафтовий клуб, який він заснував, попросив Володимира Путіна створити галузеву раду при президенті...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1847871/sechin_i_putin_vsegda_vmeste

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Також «Ведомости» у публікації «Мінтранс дозволить авіакомпаніям продавати безповоротні квитки» пишуть: чиновники придумали, як здешевити перельоти. Вони готові дозволити російським авіакомпаніям продавати безповоротні квитки...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1847869/bilet_v_odin_konec

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Видання «Известия» в публікації «Білорусія хімічить з експортом російських нафтопродуктів» пише: Федеральна митна служба Росії підозрює братню державу в махінаціях з митами...

http://izvestia.ru/news/527311

(УНІАН)