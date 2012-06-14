Фюле виступає проти пауз у відносинах ЄС з Україною

Страсбург. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле виступає проти пауз у відносинах з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС у Страсбурзі.

“Давайте не помилятися – Європейський Союз має амбітні плани щодо своїх відносин з Україною. Ми читали повідомлення, і, я впевнений, ви також, про можливість паузи в наших відносинах. Я не можу погодитися з таким аналізом. Навпаки, ми віримо, що це навіть більш важливо, ніж будь-коли раніше - підтримувати дуже сфокусований та послідовний діалог з Києвом”, - сказав комісар.

Ш.Фюле зазначив, що він особисто хотів би більше говорити з українськими колегами про те, як прискорити реформи, як їх підтримати, ніж реагувати на негативні інформаційні повідомлення про Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше про можливість паузи у відносинах між Україною та ЄС заявляв, зокрема, Президент України Віктор Янукович.

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