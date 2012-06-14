ЄС чекає від України не пояснень, а конкретних дій - Фюле

Страсбург. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюлезаявляє, що Європейський Союз не чекає від України пояснень ситуації, але чекає конкретних дій для подолання існуючих проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС у Страсбурзі.

Говорячи про Угоду про асоціацію, комісар, зауважив, що задоволений тим фактом, що Київ і Брюссель змогли наприкінці березня парафувати цей документ.

“Результат цієї важкої роботи (переговорних команд – УНІАН) є в тому, що зараз ми маємо на столі одну з найамбітніших і комплексних угод, про які ЄС колись вів переговори з третьою країною. Ми хочемо підписати угоду, і знову, щоб не було помилок: підписання угоди відкриє шлях всебічній програмі модернізації, пов’язаної з посиленою підтримкою. Це буде добре для України, добре для Європейського Союзу і добре для “Східного партнерства”, - сказав комісар.

Говорячи про можливість підписання Угоди про асоціацію, Ш.Фюле нагадав рекомендації Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, зроблені у лютому цього року, в яких зазначається, що “чим більше Україна поділятиме спільні цінності з Європейським Союзом, чим більше вона зосереджуватиметься на реалізації реформ, тим більшим буде поглиблення відносин з Європейським Союзом”.

“Я хочу підняти цей пункт, тому що це дуже важливо: Європейський Союз не хоче більше пояснень від України, він хоче дій”, - підкреслив Ш.Фюле.

За його словами, ці дії мають передусім стосуватися трьох основних напрямків: проведення чесних та вільних виборів, вирішення питання вибіркового правосуддя, а також посилення реформ, погоджених у рамках Порядку денного асоціації.

При цьому Ш.Фюле наголосив, що, незалежно від того, якими будуть результати виборів і реформ, Євросоюз очікує від України вирішення питання вибіркового правосуддя. “Дозвольте мені повторити – пояснень недостатньо”, - сказав він.

Як підкреслив комісар, що судові процеси проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка та інших високопосадовців не були ні прозорими, ні чесними.

“Вони не були проведені відповідно до міжнародних стандартів. Не було неупередженості суддів, не було рівних можливостей у прокурорів та захисту. Це не питання персоналій чи політичної лояльності, це – системна проблема”, - зазначив Ш.Фюле.

На його переконання, статті Кримінального кодексу, на яких було побудовано обвинувачення проти колишніх українських урядовців, потрібно було б переглянути у тісних консультаціях з Радою Європи.

За словами комісара, він задоволений виконанням Києвом рішення Європейського суду з прав людини щодо необхідності забезпечити Ю.Тимошенко адекватною медичною допомогою, однак підкреслив, що цей факт не вирішує проблеми, хоча і є важливим.

За словами Ш.Фюле, позитивним є ухвалення Україною нового Кримінального процесуального кодексу, однак потрібно вносити зміни і до інших законів, зокрема, про Генеральну прокуратуру, адвокатуру, перегляд ролі Вищої ради юстиції.

“Незалежно від політичного клімату в Україні, ці реформи вимагають міжпартійної підтримки”, - наголосив комісар.