ТОП-10 (14 червня)

Арешт майна податкових боржників, які виїжджають за кордон, визнали конституційним

«Київстару» і МТС рекомендували протягом двох тижнів знизити тарифи

АМКУ оштрафував «Меблідеревпром» та його 14 учасників на 419 млн грн

Кабмін дозволив індексувати пенсію пенсіонерів, як працюють на виборах

Венесуела - світовий лідер за доведеними запасами нафти. Обігнала Саудівську Аравію

Газові угоди Тимошенко пройшли експертизу ЄС - євродепутат

Мінрегіон допускає збільшення площі квартир для участі в програмі іпотеки під 3%

Фонд держмайна скасував свої неоднозначні накази щодо оцінки нерухомості

Міненерговугілля пропонує створити стратегічний резерв природного газу

Росія хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни на російсько-французькі

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Арешт майна податкових боржників, які виїжджають за кордон, визнали конституційним

Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційною норму Податкового кодексу (пп.2 п.2 ст.94), згідно з якою адміністративний арешт майна платника податків може бути застосований, якщо з'ясовується, що фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 12 червня ц.р. і оприлюднено сьогодні після розгляду подання 53 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Податкового кодексу.

Також суд ухвалив, що адмінарешт майна (пп.5 п.2 ст.94 ПК) може бути застосований, якщо з'ясовується, що відсутня реєстрація особи як платника податків в органах податкової служби, або коли платник податків, отримавши податкове повідомлення, або який має податковий борг, переводить майно за кордон, приховує його або передає іншим особам.

Крім того, КСУ визнав конституційним пп.13 п.1 ст.16 Податкового кодексу (ПК), згідно з яким платник податків зобов'язаний допускати до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), використовуваних для отримання доходів, а також для перевірок із питань нарахування й сплати податків і зборів.

Суд також визначив відповідними Конституції України норми ПК (пп.11 п.1 ст.20), щодо того, що податківці під час перевірок мають право доступу до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для госпдіяльності та/або є об'єктом оподаткування, або використовується для отримання доходів, та/або яке може бути джерелом погашення податкового боргу.

По решті положень ПК, конституційність яких оспорював суб'єкт подання, КСУ ухвалив рішення закрити конституційне провадження у зв'язку з невідповідністю подання вимогам, передбаченим законодавством. Зокрема, йдеться про визнання неконституційним ПК в цілому. Неконституційність автори подання бачать у порушенні процедури розгляду кодексу, ухвалення й набуття чинності, що суперечить ч.2 ст.19, ч.3 ст.84, ст. 85, 89 Конституції України.

Рішення КСУ є обов'язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржено.

Нагадаємо, Конституційний Суд України розглядав питання: про конституційність обов'язку платника податків допускати посадовців контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), які використовуються для отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для проведення перевірок із питань обчислення та сплати податків і зборів у випадках, встановлених Податковим кодексом України; про право доступу органів Державної податкової служби під час проведення перевірок на території, в приміщення (окрім житла громадян) та інше майно, яке використовується для здійснення господарської діяльності, та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; про застосування адміністративного арешту майна платника податків, якщо з'ясовується, що фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон, відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до Податкового кодексу України, або коли платник податків, який отримав податкове повідомлення або має податковий борг, здійснює дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам.

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«Київстару» і МТС рекомендували протягом двох тижнів знизити тарифи

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував ЗАТ «Київстар» і ЗАТ «МТС-Україна» знизити тарифи на послуги мобільного зв'язку до економічно обґрунтованого рівня.

Як зазначається у повідомленні АМКУ, про результати розгляду компанії повинні повідомити комітет у 15-денний термін.

АМКУ відзначає, що протягом 2012 року ці компанії підвищили вартість деяких послуг.

Зокрема, «Київстар» підвищив вартість послуг з відправки SMS-повідомлень на 28%, з відправки МMS-повідомлень - на 33%, абонплату деяких тарифних планів - на 25%.

У свою чергу, «МТС-Україна» підвищила вартість послуг з відправки SMS-повідомлень на 22%, послуг з відправки МMS-повідомлень - на 20%, вартість дзвінків у мережі МТС - на 50% і дзвінків абонентам інших операторів України - на 20 %.

«Таке зростання вартості послуг мобільного зв'язку операторів сталося більш високими темпами, ніж зростання індексу споживчих цін на товари і послуги в цілому по Україні та в галузі зв'язку зокрема. Тобто економічні підстави для підвищення операторами окремих тарифів відсутні», - зазначає комітет.

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АМКУ оштрафував «Меблідеревпром» та його 14 учасників на 419 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував асоціацію «Меблідеревпром» та її 14 учасників в загальному на 419 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.

Як повідомляється на сайті АМКУ, комітет встановив, що в 2011 році 14 підприємств-членів асоціації «Меблідеревпром», які брали участь в спеціалізованих аукціонах з продажу необробленої деревини, домовлялися між собою про попередній розподіл лотів.

«Як наслідок, більше 11 тисяч лотів необробленої деревини закуповувалося в умовах майже повної відсутності конкуренції, що призвело до спотворення результатів торгів. Функцію організації та контролю за виконанням домовленостей щодо розподілу деревини виконувала асоціації «Меблідеревпром» на засіданнях та робочих зустрічах, під егідою якої і стався заколот», - зазначає АМКУ.

У той же час, комітет врахував пом'якшуючі обставини і застосував до підприємств, які визнали свою провину в змові і вжили заходів щодо усунення його наслідків, мінімальні штрафні санкції.

Зокрема, Перечинський лісохімічний комбінат, ТОВ «Уніплит» та ТОВ «Одек» України оштрафовані кожен на 30 тис. грн.

Максимальні штрафи застосовані до ТОВ «Кроноспан УА» - на 89,044 млн грн, ТОВ «Кроно - Україна» - на 164,085 млн грн, ТОВ «ЛК Інтерплит Надвірна» - на 49,033 млн грн, ТОВ «Свиспан Лімітед» - на 77,144 млн грн, ЗАТ «Аверс» - на 13,72 млн грн, ТОВ «Олісма» - на 6,773 млн грн, ЗАТ «Фанплит» - на 15,903 млн грн, ТОВ «Калинівський ЕЗДМ» - на 1,355 млн грн, ПрАТ «Шепетівський ДОК» - на 971,2 тис. грн, ТОВ «ДОК Шепетівка» - на 480 тис. грн, ТОВ «Меблевий рай» - на 764,1 тис. грн, асоціація «Меблідеревпром» - 3,814 тис. грн.

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Кабмін дозволив індексувати пенсію пенсіонерів, як працюють на виборах

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, згідно з якими, зокрема, здійснюється індексація пенсій пенсіонерів, які працевлаштовані на період, що не перевищує місяця, або за період виконання робіт, пов'язаних із організацією і проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідні зміни внесено 13 червня.

Раніше для працюючого пенсіонера індексація пенсії не здійснювалася.

Крім того, зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення передбачають, що коли людина одночасно працює і навчається, то індексації в першу чергу підлягає стипендія.

Крім того, у разі припинення виплати стипендії студентам і відновлення через деякий час для індексації враховуватиметься базовий розмір стипендії. Наприклад, студент почав навчання в інституті зі стипендією 530 грн, через 4 місяці з урахуванням індексації розмір стипендії становив 560 грн, але якщо виплату стипендії було припинено через погані оцінки, то після відновлення виплати індексації підлягатимуть 530 грн.

Крім того, діючий Порядок доповнюється нормами для новоприйнятих працівників і для тих осіб, які переведені з одного місця роботи на інше. Так, для новоприйнятих працівників порядок індексації здійснюватиметься з місяця прийому на роботу, а для осіб, які прийняті за переведенням, зберігаються суми індексації у разі, якщо переведення було здійснено з однаковою зарплатою.

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Венесуела - світовий лідер за доведеними запасами нафти. Обігнала Саудівську Аравію

Венесуела визнана володарем найбільших доведених запасів нафти серед країн світу, обігнавши Саудівську Аравію, наголошують у щорічному «Статистичному огляді світової енергетики» (Statistical Review of World Energy) BP.

За даними ВР, на кінець 2011 року доведені запаси нафти у Венесуелі склали 296,5 мільярда барелів, або близько 18% загальносвітових запасів. Запаси нафти в Саудівській Аравії в кінці минулого року перебували на позначці 265,4 мільярда барелів (16% загальносвітових).

На початку поточного тижня президент Венесуели Уго Чавес пообіцяв у разі свого переобрання на виборах у жовтні наростити більш ніж у два рази видобуток нафти в країні. До 2019 році, як розраховує Чавес, вона може збільшитися до шести мільйонів барелів на добу.

На третьому місці в світі за доведеними нафтовим запасам знаходиться Канада з 175,2 мільярдами барелів (11% загальносвітового показника). Росія, за підрахунками ВР, має в своєму розпорядженні запаси в 88,2 мільярда барелів (5,3% загальносвітових) і, як і раніше, є найбільшим у світі виробником нафти.

Сукупні запаси нафти в світі за підсумками минулого року зросли на 1,9% до 1,65 трильйона барелів. При цьому провідним регіоном за обсягом запасів сировини залишається Близький Схід з часткою в 48,1% (795 млрд барелів).

Нагадаємо, Венесуела наполягає на тому, що ціни на нафту на світових ринках повинні бути не нижче 100 дол. за барель, в іншому випадку виникає загроза стійкості нафтовидобутку.

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Газові угоди Тимошенко пройшли експертизу ЄС - євродепутат

Газові угоди України з Росією, за які була засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, до підписання пройшли експертизу Європейського співтовариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс.

За її словами, до підписання газових угод були проведені необхідні консультації.

Р.Хармс також наголосила, що ці угоди є стандартними.

На її думку, у підписаних газових угодах були передбачені найкращі на той час умови.

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Мінрегіон допускає збільшення площі квартир для участі в програмі іпотеки під 3%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства допускає збільшення максимальної площі квартир для участі в програмі здешевленої іпотеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Мінрегіону Олександр Непомнящий в ході дискусії «Доступне і комфортне житло: як працюють механізми зниження ставок за кредитами на придбання і ремонт житла?».

За його словами, максимальна площа квартир, які можуть брати участь у цій програмі, становить 72,5 кв. м, що не дає можливості забудовникам з об'єктами, квартири в яких займають більшу площу, включитися в програму.

О.Непомнящий зазначив, що найближчим часом у документи, які регулюють програму, будуть внесені зміни.

Директор департаменту повідомив, що на сьогодні в Україні укладено близько 40 договорів на придбання житла в іпотеку під 3%. Загалом у програмі висловили бажання брати участь близько 6 тис. осіб. Для охочих придбати житло в рамках програми пропонується близько 4 тис. квартир.

О.Непомнящий додав, що кількість пропозиції житла в програмі збільшуватиметься. Наприклад, сьогодні Міжвідомча комісія при Мінрегіоні розглядає можливість участі в програмі ще 1,5 тис. квартир.

Як повідомляв УНІАН, на 13 червня п.р. в рамках програми здешевленої іпотеки було поміщено 35 договорів.

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Фонд держмайна скасував свої неоднозначні накази щодо оцінки нерухомості

Фонд державного майна України (ФДМУ) скасував низку своїх попередніх рішень, що стосуються сфери оцінки майна.

Як повідомляє сайт Фонду, ФДМУ зокрема скасував свої накази №554, 555 і 556, якими запроваджувалася особлива система оцінки об'єктів для оподаткування.

Фонд держмайна також скасував свій наказ № 679 "Про затвердження положення про Наглядову раду з питань оціночної діяльності", низку інших наказів, зокрема накази № 680, 742.

Таким чином, ФДМУ скасував свої накази, які викликали критику з боку співтовариства оцінювачів, як такі, що спрямовані на монополізацію ринку послуг оцінки, звуження функцій Наглядової ради з питань оціночної діяльності, на велику підконтрольність цього ринку Фонду держмайна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола Азаров також заявив, що ФДМУ і Міністерство юстиції сьогодні скасують свої рішення щодо оцінки вартості нерухомості, що давали можливість оцінювачам встановлювати невиправдано високі ціни.

"Вчора на засіданні Кабінету міністрів України ми обговорювали питання оцінювачів нерухомості. Питання для суспільства виявилося резонансним. Були внесені зміни до закону, лобіюючи, що він пройшов усі інстанції. На їхній підставі було видано указ Мін‘юсту і ФДМУ. І в результаті вузьке коло людей, а саме 12 із 9 тис. отримали можливість встановлювати аномально високі ціни", - зазначив він.

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Міненерговугілля пропонує створити стратегічний резерв природного газу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України вважає за доцільне створити стратегічний державний резерв природного газу в підземних сховищах (ПСГ) для забезпечення необхідного режиму постачання газом населення країни в опалювальний сезон і транзиту.

Про це йдеться в матеріалах колегії Міністерства енергетики і вугільної промисловості України від 18 травня, оприлюднених на сайті міністерства.

«Неухильне зменшення залишків запасів активного газу в ПСГ впродовж останніх років істотно ускладнює можливості регулювання сезонної нерівномірності споживання природного газу споживачами України і відбору газу для країн-імпортерів. Для вирішення цієї проблеми необхідно збільшити запаси активного газу в ПСГ України. З цією метою варто розглянути на міждержавному рівні перспективи закачування і зберігання в ПСГ України додаткових обсягів газу від традиційного постачальника – Росії та інших країн – експортерів природного газу. Крім того, доцільно створити стратегічний державний резерв природного газу в ПСГ України», - йдеться в документі.

Також Міненерговугілля має намір просити Міністерство фінансів виділити в держбюджеті України на 2012 рік Держкомрезерву кошти на створення, зберігання і розвиток стратегічного резерву природного газу в ПСГ.

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Росія хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни на російсько-французькі

Міністерство промисловості та торгівлі РФ хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виробляє ВАТ «Мотор Січ», на російсько-французькі двигуни Sam-146, які використовуються при виробництві Sukhoi SuperJet-100.

Про це повідомив заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Юрій Слюсар, передає агентство «Прайм».

«У нас є ідея двигун від SSJ-100 - Sam-146 повісити на Ан-148, оскільки, чим більше ми випускатимемо двигунів, тим швидше він стане економічно ефективним. Хоча, з іншим двигуном Ан-148 має буде проходити серію нових випробувань. За часом це займає роки два, а інвестиції не менш як 100 мільйонів доларів. Ще до цього необхідно додати виробництво дослідного літака Ан- 148, на який встановлювався б новий двигун і устаткування. Таким чином, вся програма випробувань коштуватиме близько 5 млрд руб. (близько 166 млн. дол. – УНІАН)», - сказав Ю.Слюсар.

В даний час в авіапарку РФ вісім літаків Ан-148. Шість літаків експлуатує авіакомпанія «Росія» і два літаки - авіакомпанія «Політ».

На даний момент літаки Ан-148 комплектуються двигунами Д-436-148, які виробляє українське ВАТ «Мотор Січ».

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний ближньомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини у складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні та "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

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